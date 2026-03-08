『リブート』第7話 第2章、開幕！覚醒した“早瀬”鈴木亮平、亡き妻の仇“一香”戸田恵梨香と対峙
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が8日の今夜放送される。
【写真】永瀬廉演じる冬橋
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■第7話あらすじ
リブートから1ヶ月。早瀬（鈴木）は、もはやかつての面影を失っていた。妻を殺した真犯人が一香（戸田恵梨香）であること。そして儀堂の死。すべてを知った男は静かに“別人”へと変貌していた。
儀堂（鈴木／2役）になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査する。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先。容疑者は、冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。早瀬は水面下で警察を操作。冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促し、事件が合六に波及するのを阻止する。その見返りに、合六から金を受け取っていた。
仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には、やり場のない怒りがくすぶる。
そんな中、姿を現す一香。犯人と判明して以来、初めて向き合う二人。怒りを押し殺す早瀬。しかし一香は、その仮面の奥を見透かしていた。
やがて早瀬はマチに極秘接触。夏海の仇を討つために協力を要請する。その後、一香の足取りを追う中で、思いもよらぬ行動が浮かび上がる。その情報を携え、早瀬は冬橋にも手を伸ばす。だが、話を聞いた冬橋が激昂する。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
