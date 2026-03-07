黒川虎徹がゲームハイの26得点マーク…A千葉が延長戦の末に秋田を下し連敗ストップ

3月7日、ナイスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第24節GAME1が開催され、アルティーリ千葉が秋田ノーザンハピネッツと対戦した。

第1クォーターを29－21とリードして終えたA千葉だったが、第2クォーターは秋田の中山拓哉やヤニー・ウェッツェル、栗原翼らに得点を許して失速。50－57と逆転されてハーフタイムへ。続く第3クォーターもわずかに点差を広げられ、68－76の8点ビハインドで最後の10分へ突入した。

それでも第4クォーター、A千葉は猛反撃を見せる。黒川虎徹の3ポイントシュートやデレク・パードンの得点などで追い上げ、93－93の同点に追いつき試合はオーバータイムへ。迎えた延長戦では、杉本慶や前田怜緒のフリースローなどで着実に加点し、最終スコア101－98で敵地での大接戦を制し、連敗を2で止めた。

劇的な勝利を収めたA千葉は、黒川がゲームハイの26得点を記録。さらにトレイ・ポーターが17得点、パードンが13得点12リバウンド、杉本が12得点7アシスト、エヴァンスルークが11得点、前田が10得点9アシストと、6選手が2ケタ得点を挙げる総力戦で白星をつかみ取った。

一方の秋田は、中山とキアヌ・ピンダーがともに19得点、栗原が13得点と奮闘。さらに白鷗大学2年生で特別指定選手の小川瑛次郎が15得点を挙げる活躍を見せたものの、延長戦で力尽きホームで悔しい敗戦を喫した。

■試合結果



秋田ノーザンハピネッツ 98－101 アルティーリ千葉（＠ナイスアリーナ）



秋 田｜21｜36｜19｜17｜5｜＝98



A千葉｜29｜21｜18｜25｜8｜＝101

【動画】A千葉の黒川が巧みにレイアップを決める