¡ÈÀ¼Í¥¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ªµÜÌî¿¿¼é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌòºî¤êÊýË¡¤ò¸ì¤ë ¡ÈµÜÌîÎ®¡É±éµ»»ØÆ³¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¤ÏÂç¶½Ê³
ËÜÆü3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢¤¤¤Þ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Î¿¦¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¼Í¥¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£¡ÈÀ¼¤Î±éµ»¡É¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀ¼Í¥¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
À¼¤Î±éµ»¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÀ¼Í¥¡£¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡É¤Ç¤ÏËèÇ¯¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤Ï¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Îº´µ×´Ö¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯À¼Í¥¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤¬¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¡¢µ×¡¹¤Ë¤³¤Î¡Ê¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¡¢²¶¡×¤È¡¢¾¯¡¹ÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
À¼Í¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ä¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¡¢º´µ×´Ö¤È¤âÏ¯ÆÉ·à¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÀ¼Í¥¡¦º´ÁÒ°½²»¡£¤½¤·¤Æº´µ×´Ö¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°ËÆ£ÎË¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
À¼Í¥¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Á¤´¤È¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÀ¼¤Ç±é¤¸¤ë¡È¥Ï¥Þ¤êÌòÀ¼Í¥¡É¤¬¤¤¤ë¤È¸ì¤ë°ËÆ£¡£ ¡È¥Ï¥Þ¤ê¥Ü¥¤¥¹ÀªÎÏ¿Þ¡É¤Ê¤ëÉ½¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÈºîÃæºÇ¶¯¥¥ã¥é¡É¤ä¡È»Õ¾¢¥¥ã¥é¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÌ¾À¼Í¥¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£2¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¸½ºß¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤¿¤Á¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼Í¥¤¿¤Á¤Î±éµ»¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú¥×¥íÀ¼Í¥¡¦µÜÌî¿¿¼é¤Î¿¼¤¹¤®¤ëÌòºî¤êÊýË¡¡Û¡¢¢¡Ú±é¤¸Ê¬¤±¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¡ªÀ¼¿§¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÀ¼Í¥¤Î¿À±éµ»¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤È°ËÆ£¤¬¸ì¤ëµÜÌî¿¿¼é¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆüÂ¼¤ÏµÜÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¶¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤Î¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ÂÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢µÜÌî¤Î¿¼¤¹¤®¤ëÌòºî¤êÊýË¡¤òÃÎ¤ê¡¢»×¤ï¤º´¶¿´¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¡ª
¥×¥íÀ¼Í¥¡¦µÜÌî¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇËÍ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¼Í¥¶È¤Ç¤¤¤«¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¡£ÆüÂ¼¤â¡Ö½é¤á¤Æ¥Þ¥â¤¬¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÊª¤ÎÀ¼Í¥¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆµÜÌî¤Î°ÎÂç¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë!? µÜÌî¤¬»ØÆ³¤·¤¿·ë²Ì¡¢2¿Í¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼Í¥¤Î±éµ»¤òÃÎ¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ëÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüÂ¼¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
