人気商品は品薄状態 “シール”ブーム再燃で交換会盛況
■子どもたち
「これは？」
「いいよ～」
広島市南区の洋菓子店で行われていたのはシールの交換会です。
それぞれが集めたシールを持ち寄り交換し合っていました。
■ 参加者（４年生）
「いろんなシールを持ってる子がいて面白かったです」
「はじめはちょっと緊張したんですけどいろんな人とシール交換してたらコミュニケーションが取れてよかったです」
広島市内の文具店をのぞいてみると…
樹脂で膨らんだ表面や、底に様々なキャラクターなどが印刷され、キラリと光ったり
グミのように弾力のあるものもあります。
店には学校帰りの家族連れが訪れていました。
■小学１年生
記者「選んだのはどれですか？ 見せてください」
「この２つです」
「絵の中から飛び出してる感じでいいなって」
こちらの小学生が選んだのは…
■小学２年生
「肉球シールだから持ってないから欲しかった」
ブームに火を付けたのがこちらの商品。
小学生向けに売り出したところ、スマホケースに貼ったりするなどの楽しみ方がＳＮＳで広まり、幅広い世代で人気に。
品薄状態が続いています。
■多山文具 石津良子店長
「毎日のようにお店にシールを探しに来られる方、土日含めて来られるので賑わってとてもいい雰囲気かなぁと思うんですけど、なかなかシールが入らなくてお客様の手に渡らない状況も続いているので、苦しい状況ではあるなと思います」
シール交換会は初対面でも自然に会話が生まれる交流の場になっています。
コロナ禍以降、子どもたちのコミュニケーション不足が心配される中、大切な機会になっていると一緒に来ていた親は感じていました。
■保護者（女性）
「こういう場があるってすごく助かってて、いつも公園とか習い事の後とかで見ない中で勝手に交換されるし、きょうとかはルールとかも説明してくれるので安心して交換できるかなと思いました」
■保護者（父親）
「何もないところよりはこういう自分の共通の目的でやれるっていうのがすごくいいのかなと思うので、見ていてすごく僕も勉強になりました」
「機会があればいろんなところに連れてって経験させてあげたいなと思います」
コレクションを楽しみながら人との交流も生まれる。
シールブームはしばらく続きそうです。