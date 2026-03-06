藤あや子、大量の手作り弁当公開に反響「ワンオペで作るなんてすごすぎる」「料理の腕前がプロ級」
【モデルプレス＝2026/03/06】演歌歌手の藤あや子が3月5日、自身のブログを更新。大量の手作り弁当を公開した。
また「いつも大量に作りますが実はワンオペです」と全て1人で作っていることを明かし、おかずがいっぱい入った深型のフライパンなどが並ぶキッチンの様子も公開。「洗い物をしてお片付けしながら常にキッチンはキレイに 魔法使いみたいにあっという間に完成します 才能ある〜」「今日も自画自賛で歌も頑張りまーす」とユーモラスにつづっている。
【写真】64歳演歌歌手「料亭のお弁当みたい」彩り豊かなおかず＆鶏めしを詰めた弁当
◆藤あや子、大量の手作り弁当披露
藤は「今日のメニュー」と題した投稿で手作りの弁当「あや弁」を披露。「わが家が仕出し弁当屋さんになりました」と記し、ゴロッとしたじゃがいもが入った「肉じゃが」、ひじきとれんこんの煮物、切り干し大根と豆の和え物、銀だら、カラスガレイ、かぼちゃの煮物、黒豆など種類が豊富で、彩りも豊かなおかずと鶏めしを詰めた弁当箱が4つずつ並んだ写真を載せている。
◆藤あや子の投稿に「ワンオペで作るなんてすごすぎる」と反響
この投稿は「料亭のお弁当みたい」「どれも美味しそう」「ワンオペで作るなんてすごすぎる」「料理の腕前がプロ級」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
