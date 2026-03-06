【hololive SUPER EXPO 2026】 開催期間：3月6日～3月8日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場4-8ホール・幕張イベントホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」でhololive初の公式スマホゲーム「hololive Dreams（ホロドリ）」の新しいゲームトレーラーとキービジュアル、ゲームの詳細が発表された。また、本日より事前登録の受付も開始されている。ステージでは、事前登録すると応募できるプレゼントキャンペーンなどの詳細も判明した。

ステージでは白銀ノエルさん、宝鐘マリンさん、パヴォリア・レイネさん、ハコス・ベールズさんの4人が実際にゲームをプレイ。ミニゲームの大縄跳びに挑んだ。

□「hololive Dreams」公式サイト

リズムゲーとテーマパークを作るRPGが合体

【『ホロライブドリームス』ゲームトレーラー/“hololive Dreams”】【ゲームトレーラー】

「hololive Dreams」は公式のミュージックビデオやライブ映像を背景に遊べる簡単操作のリズムゲームに、2等身のホロメンを操作して無人島にテーマパークを作っていくRPG要素を組み合わせたゲーム。

舞台は世界のどこかにある無人島。最初は何も建っていないが、クエストをこなしてストーリーを進めることで、タレントたちの施設が完成していく。

ステージでは宝鐘マリンさんが、自分のミニキャラを操作してプレイデモを披露した。選んだキャラクターに応じてUIのカラーやデザインがそのキャラクターに合わせたものにできたりするなど、ファンが喜びそうな要素がそこかしこに盛り込まれている。

テーマパークの中には、兎田ぺこらさんの大縄跳びコーナーや、桃鈴ねねさんのショップ、こぼ・かなえるさんのキャンディストア、クレイジー・オリーさんのペンライトショップなどホロメンが店番をしている多くのショップが並んでいる。

パーク内のイスに座ったり、ゴミ箱を動かしたり、オブジェをなでたりといったインタラクトできる要素も多く用意されており、記念撮影をしたり、探索したりするなど、楽しみ方も多そうだ。

ミニゲーム「ポッピン・ロープ」に挑戦

大縄跳びをするミニゲーム「ポッピン・ロープ」は3期生の施設を完成させると遊べるようになる。参加できる人数は最大5人。今回はノエルさん、マリンさん、レイネさん、ベールズさんの4人と、AIが操作する星街すいせいさんの5人で挑むことになった。

ゲームは縄がくるタイミングでジャンプをするという単純なものだが、突然速く回したり、変則的な回し方をしたりとトリッキーな要素が絡んでくる。50回を超えた辺りで背景がチェンジし、画面の上から大量の牛丼が降ってきて視界を隠すというアクシデントも発生する。

ミスをすると場外に跳ね飛ばされるが、他の人が跳び続けていれば復帰することができる。最終的に誰が一番多く跳んだかで勝敗が決まる。

ミニゲーム中にもボイスがついており、ミニキャラは「ほいや！」といった声を出しつつジャンプするそうで、そんな可愛さも楽しみつつプレイできる。

4枚のキービジュアルを公開

ホロメンたちがテーマパークで楽しんでいる4種類のキービジュアルも公開された。いつもとは少し違う衣装を着たメンバーたちが楽しげに集合しているイラストや、夜に花火を鑑賞しているエモい場面、華やかなライブシーン、夜のパーティー会場でポーズをとったカッコいいシーンなど、それぞれに趣向が凝らされている。

事前登録は本日より開始。事前登録キャンペーンも開催

「hololive Dreams」は本日より事前登録を開始している。事前登録者数に応じた達成報酬キャンペーンでは、50万人を達成すると「ホロドリ」に登場する54人それぞれのスペシャルトラックが国内外で運行される。

さらに最新モデルのiPad Proやキービジュアルを使った「ホロカプレイマット」などの賞品がその場で当たる抽選キャンペーンも開催される。

また、フォロー＆リポストキャンペーンも開催される。「#ホロドリ事前登録」のハッシュタグをつけて投稿すると、抽選で100名に全15種のホロカがランダムで当たる。

