ワイン風呂で…伝説のレースクイーンがRISE王者を翻弄
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月４日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第４話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 （timelesz）、タレントの谷まりあが務める。
第４話では、前回「２ndモテVOTE」で１位となった暫定キングの格闘家・たいじゅと暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名して２人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が。これまでモデル兼女優・まりやと親密な時間を過ごしてきたたいじゅですが「ゲームに勝つため」と戦略的な理由から、タレント兼レースクイーン・もえを指名し、スタジオを驚かせる。
２人が向かったのは、薄暗い個室のスパ施設。白のバスローブ姿でワインを嗜んだ後、水着姿になった２人はキャンドルが灯るワイン風呂へ。もえは「正直私は、たいじゅ君が好き」と直球で好意を伝えると「俺も好きだよ」と答えたたいじゅに「嘘ついてる顔してた」と翻弄。YOUが思わず「すごいんだから、もえ」と感嘆する中、さらにもえは「遠い」とたいじゅの首に腕を回して引き寄せ、至近距離で見つめ合った末に自ら濃厚なキスを交わす。もえの猛攻に、これまでまりやとたいじゅの関係を見守ってきたスタジオMC陣もつい「ああ…」「これもう無理よ……」と呆然。さらにその後、２人はお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージへ。もえがたいじゅに指を絡め合いながら泥を塗り広げる官能的な光景に、せいやが思わず「何これ!?」と声を上げた。続いて、泥を流すために行ったシャワー室では、もえの「きて……」という言葉とともに、ガラス越しの２人のシルエットが重なり、キスが止まらない展開に。またもせいやは「おいおいおい！」「たいじゅヤバいって！」と絶叫。もえの大胆すぎる行動に菊池も「これは男からしたら脅威ですよ」と白旗を上げ、男性MC陣がお手上げ状態となるほどの衝撃シーンとなった。
さらに番組後半では、デートから帰還したもえの恐るべき“全方位外交”が炸裂。恋愛強者たちの欲望と戦略がむき出しになった波乱の第４話は、無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 （timelesz）、タレントの谷まりあが務める。
２人が向かったのは、薄暗い個室のスパ施設。白のバスローブ姿でワインを嗜んだ後、水着姿になった２人はキャンドルが灯るワイン風呂へ。もえは「正直私は、たいじゅ君が好き」と直球で好意を伝えると「俺も好きだよ」と答えたたいじゅに「嘘ついてる顔してた」と翻弄。YOUが思わず「すごいんだから、もえ」と感嘆する中、さらにもえは「遠い」とたいじゅの首に腕を回して引き寄せ、至近距離で見つめ合った末に自ら濃厚なキスを交わす。もえの猛攻に、これまでまりやとたいじゅの関係を見守ってきたスタジオMC陣もつい「ああ…」「これもう無理よ……」と呆然。さらにその後、２人はお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージへ。もえがたいじゅに指を絡め合いながら泥を塗り広げる官能的な光景に、せいやが思わず「何これ!?」と声を上げた。続いて、泥を流すために行ったシャワー室では、もえの「きて……」という言葉とともに、ガラス越しの２人のシルエットが重なり、キスが止まらない展開に。またもせいやは「おいおいおい！」「たいじゅヤバいって！」と絶叫。もえの大胆すぎる行動に菊池も「これは男からしたら脅威ですよ」と白旗を上げ、男性MC陣がお手上げ状態となるほどの衝撃シーンとなった。
さらに番組後半では、デートから帰還したもえの恐るべき“全方位外交”が炸裂。恋愛強者たちの欲望と戦略がむき出しになった波乱の第４話は、無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.