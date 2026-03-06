BLACKPINK・JISOO、洗練されたリラックス感を体現「とても新鮮です」
BLACKPINKのJISOO（ジス）が、グローバルライフスタイルブランド「トミー ヒルフィガー」の「2026 Springキャンペーン」に起用された。
【写真】洗練されたリラックス感を体現したJISOO
JISOOは、本キャンペーンでエフォートレスなスタイル、静かな自信、そして現代的なスター性をもたらす。「毎シーズン、トミーと一緒に仕事をし、彼がどのようにモダンなスタイルで”今”を表現するのかを見るのはとても刺激的です」とコメント。「今回のチャプターでは、クラシックなシルエットを軽やかでレイヤードしやすい素材で再解釈している点がとても気に入りました。前向きで自然体、そしてエフォートレスなエレガンスが感じられ、とても新鮮です」話している。
JISOOは、リラックス感と洗練さを兼ね備えた美意識を表現する、モダンに再解釈されたクラシックアイテムを着用。ネイビーとホワイトのストライプカーディガンに、今季のシグネチャーであるバレルジーンズを合わせたスタイリングをはじめ、プレッピーで実用性を備えたリネン素材のキャメルカラーのウエストコートスーツ、そして存在感のあるケーブルニットカーディガンと合わせた、季節の変わり目に活躍するオーバーサイズのトレンチコートなどが登場する。
ファッション、アート、音楽、エンターテインメント、スポーツの世界を融合する自身のF.A.M.E.S.哲学（Fashion, Art, Music, Entertainment, Sport）のもと、トミー・ヒルフィガーは時代を象徴する才能たちと本能的なつながりを築きながらキャリアを築いてきた。そのスピリットは、JISOOを起用した最新キャンペーンにも息づいている。同キャンペーンでは、ポップカルチャーのアイコンであるJISOOを春の穏やかさと温もりに包まれた雰囲気の中、明るく開放感あふれる洗練された空間を舞台に描いている。
