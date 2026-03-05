1.ゴロゴロとのどを鳴らす

愛猫が、ゴロゴロとのどを鳴らしながら甘えてくるときはないでしょうか。猫がのどを鳴らすのは、リラックスしているときといわれています。飼い主さんと一緒にいられることが嬉しくて、「幸せだよ」と伝えているのでしょう。

のどをゴロゴロ鳴らす行為は、もともと子猫が親猫に行うものです。お乳を飲んでいるとき、母猫に対して「ちゃんと飲めているよ」と主張しているのです。このとき、ゴロゴロいいながら「フミフミ」する子猫も少なくありません。つまり、ゴロゴロのどを鳴らしながらフミフミしてくるのは、最大の愛情表現と考えていいでしょう。

ちなみに、鳴いているように口を開けて声が出ていない「サイレントニャー」と呼ばれるものもあります。これも、子猫が母猫に対して行っていた行為のひとつ。信頼できる相手にしか行わないことから、こちらも幸せのサインといえます。

ゴロゴロとのどを鳴らしたときは、アゴのあたりをなでてあげると喜ぶでしょう。

2.スリスリと近づいてくる

猫が飼い主さんに付いてまわるのも、幸せのサインといえるでしょう。その際、スリスリと体を擦り付けたり、尻尾をピンと立てて震わせたりすることもあります。スリスリと擦り付けることで、自分のニオイを付けている、もしくは飼い主さんのニオイを自分に付けていると考えられます。

これは、猫と猫のコミュニケーションのひとつです。お互いにニオイを交換しあうことで、信頼関係を築いているといわれています。飼い主さんに対して行うときは、「大好きだよ」「もっと仲良くなろう」と伝えているのかもしれませんね。

中には、スリスリどころか体当たりする猫もいるようです。思わず驚いてしまいますが、これも愛情表現。暮らしが満ち足りているからこそ、ついついテンションが上がって飼い主さんにタックルをかましてしまうのです。

「しつこい」とあしらわず、優しく声をかけてあげるといいでしょう。

3.ゴロンと仰向けで寝転がる

「ヘソ天」と呼ばれる猫が仰向けになる行為は、多くの人から愛される猫の姿のひとつです。これも、リラックスしているときに出るもの。一番の弱点であるお腹を出すのは、猫にとって非常に無防備なものです。飼い主さんを慕っているからこそ、お腹を見せて委ねることができるといえます。

猫にとって、一緒に暮らす家族が信頼に足る存在であることは、なにより大切なことです。基本的に家の中でしか過ごせないため、家族との関係性が暮らしの充実度を大きく左右するためです。

中には、ヘソ天の状態でゴロゴロと転がる猫もいます。「なでて！」と言わんばかりに、なでなでを催促する猫も。こんなときには、猫が満足するまで優しくなでてあげるといいでしょう。ただし、お腹は急所なので触られるのを嫌がる猫もいます。様子を見ながら頭やアゴをなでてあげるのがおすすめです。

4.飼い主のそばで眠る

どんなに人懐こい猫でも、飼い主さんと同じ布団で寝る猫は、そう多くはありません。もともと警戒心が強い猫にとって、誰かのそばで寝るのは本能的に不安を煽るからです。

そのため、愛猫と毎晩一緒に寝ているという場合は、かなり猫から愛されているといっていいでしょう。とくに、飼い主さんの顔のそばで寝るのは、信頼している証。ヘソ天になっていたり、体の力が抜けているようであれば、なおさら幸せ度は高いといえます。

もちろん、単に温かいから一緒に寝ているというケースもあります。しかし、暖を取る方法は他にいくらでもあるはず。わざわざ飼い主さんのそばを選ぶのは、飼い主さんに全幅の信頼を寄せているからです。

信じてくれている猫を驚かせないよう、なるべく静かな環境を整えるように心がけてください。また、猫が嫌がるほど接近することは避けましょう。

まとめ

猫は言葉を話すことはできませんが、さまざまな行動や声で感情表現してくれています。猫の行動の意味を知ることは、猫の気持ちを知ることに繋がるでしょう。猫が喜ぶことを積極的に行い、暮らしの満足度をさらに上げていってくださいね。