三者三様の反応を見せた『いちご狩り』の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「いちごの妖精みたいで可愛い」「うれしそうにはしゃいでて尊い」「幸せもらった気分…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子と犬2匹を『いちご狩り』に連れていった結果→無限に見ていたい『愛おしすぎる光景』】

みんなでいちご狩りへ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして1歳の女の子『ほの』ちゃんの微笑ましい日常が紹介されています。今回は、家族旅行での1コマを投稿したそうです。

この日訪れたのは、わんこも入れる『いちご農園』。たくさんのいちごが実った農園は、3兄妹の心を掴んだようです。中でも、目をキラキラさせていたのがおからちゃん。おからちゃんは、いちごが大好きなのだそう！

一方、うにくんは、いちごを食べたい気分ではなかったようです。小さく切って差し出してみても、そっぽを向いてしまったとか。

仲良く食べる姿にホッコリ♡

パパは、3兄妹に順番にいちごを与えることにしました。気分が乗らないうにくんは途中離脱したものの、おからちゃんとほのちゃんは「ちょうだい！」と大はしゃぎ♪おからちゃんはよだれを垂らし、ほのちゃんは「かーしーて！」と猛アピールをしていたといいます。

しかし、普段から仲良しな3人は、いちごを取り合うことはしませんでした。順番にいちごを与えている間、全員がお行儀よく待っていたとか。ほのぼのとした光景に、思わず心が浄化されます…♡

最後まで食べたがったのは…

終盤になり、やっとうにくんの気分が乗ってきた模様。少しですが、いちごを口にしてくれたといいます。まだまだおかわりがほしいほのちゃんが、隣で圧を掛けるワンシーンも…。

ほのちゃんは満腹になって遊びに夢中になってしまいましたが、おからちゃんは最後の最後までいちごに釘付けだったそうです。ママが手に持っていたゴミをいちごだと勘違いしてしまうほど…。

平和で微笑ましいいちご狩りの様子は、見ているだけで幸せになってしまいますね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「とても愛らしく微笑ましい」「いっぱい食べれて良かったね」「可愛い３人に癒されました」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

