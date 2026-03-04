侍ジャパンの大谷翔平（31）は2月27日、自身のInstagramを更新。ストーリー機能で、同じく侍ジャパンの牧秀悟（27）の動画を公開した。

大谷が公開したのは、周囲に誰もいないロッカールームで椅子に座る牧を約10秒間撮影したもの。大谷は牧の様子を遠くから撮影しており、牧もすぐに気づくとカメラ目線でドヤ顔を披露した。さらに牧は、指をさしたり手を動かしたりしながら口パクで会話している様子を見せた。表情や動きが次々と変わり、コミカルな印象を与えている。大谷はキャプションに「ナイスゲーム」とひと言添えた。



【画像】大谷翔平、牧秀悟の様子を遠くから撮影（画像は大谷翔平Instagramより引用）



この動画を見たSNSユーザーから「愛されキャラがバレた模様」「おもしれー男・牧」「牧おもろ」「牧くん好きやな」「牧が陽キャなのがバレちゃう」「牧秀悟すごすぎるwww」「世界の大谷のインスタストーリーにソロ出演か」「牧のことめっちゃ好きだよね笑」「実力もキャラも強すぎる」「大谷のストーリーに牧が！！」「我らの牧秀悟が！！」「気に入られている」「牧秀悟かわいいw」「フォロワー1040万人いる大谷のストーリーにのる男」など様々な反響が寄せられている。