【セブン‐イレブン】「アサイーバナナスムージー」がリニューアル再発売 - アサイー増量、1/3日分のフルーツが摂れる
セブン‐イレブン・ジャパンは3月10日、「アサイーバナナスムージー」(390.96円)をリニューアルし全国で再発売する。
「アサイーバナナスムージー」(390.96円)
同商品は、昨年3月より数量限定で発売した際、1/3日分のフルーツが手軽に摂取できるとして好評を博した。全国で累計約1,170万個を販売するなど、セブンカフェスムージーのラインアップの中で上期NO.1となったヒット商品。
「アサイーバナナスムージー」(390.96円)
今回のリニューアルでは、アサイーピューレとヨーグルトを使用したアイスキューブ内のアサイーピューレの量を増量。キューブ一つひとつにアサイー特有の酸味と渋み、コクを閉じ込めた。さらに、アイスキューブとともに攪拌するバナナ、ブルーベリー、いちごといったフルーツのバランスを見直した。今まで以上に「アサイー感」が際立つ、ヘルシーでありながらも満足感のある一杯に仕上げた。
「アサイーバナナスムージー」(390.96円)
同商品は、昨年3月より数量限定で発売した際、1/3日分のフルーツが手軽に摂取できるとして好評を博した。全国で累計約1,170万個を販売するなど、セブンカフェスムージーのラインアップの中で上期NO.1となったヒット商品。
今回のリニューアルでは、アサイーピューレとヨーグルトを使用したアイスキューブ内のアサイーピューレの量を増量。キューブ一つひとつにアサイー特有の酸味と渋み、コクを閉じ込めた。さらに、アイスキューブとともに攪拌するバナナ、ブルーベリー、いちごといったフルーツのバランスを見直した。今まで以上に「アサイー感」が際立つ、ヘルシーでありながらも満足感のある一杯に仕上げた。