トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表した。

装備充実が図られましたが、改めて注目したいのがハイブリッド車「X」グレードです。

WLTCモード燃費36.0km／Lという数値を誇るこのベーシックモデルは、どのような特徴を持っているのでしょうか。

トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表し、同年3月2日に発売することを明らかにしました。

今回の一部改良では、新たな装備品の採用やボディカラーの変更などが行われ、商品力の強化が図られています。

なかでもトピックとなるのは、ハイブリッド車において「電動パーキングブレーキ」および「ブレーキホールド」が標準装備化された点です。

また、全グレードで「スマートエントリー＆スタートシステム」が標準化されるなど、利便性が大きく向上しました。

こうした改良が入るなかで、改めてその“基本性能”の高さに目が向くのが、ハイブリッド車の「X」グレード（2WD）です。

上級グレードの装備が充実する一方で、この「X」はカタログ燃費で36.0km／L（WLTCモード）という数値を記録。また実際に街中を走るとメーター表示では40km／L以上を記録することもあります。

多くのクルマが電動化や高級化を進めるなか、1リッターあたり36キロ走行するという効率性を追求したこのモデルは、具体的にどのような構成になっているのでしょうか。

ヤリスのハイブリッド車（2WD）における「X」グレード最大の特徴は、やはりその燃費性能です。

カタログ記載のWLTCモード燃費は36.0km／Lに達します。

走行シーン別に見ると、信号や渋滞の影響を受ける市街地モードでは37.1km／L、郊外モードでは39.9km／Lという数値をマークしており、実用域での効率の良さがうかがえます。

この数値を支えているのが、クルマの骨格となる「TNGAプラットフォーム（GA-B）」とパワートレインです。軽量かつ高剛性なボディに加え、低重心化を図ることで、安定感のある走りを実現しています。

搭載されるパワートレインは、1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォースエンジン」とモーターの組み合わせです。このエンジンは小型・軽量化を追求し、最大熱効率は40％以上に達します。

燃費性能を意識した「X」グレードですが、装備面では上級グレード「Z」や「G」と比較して、機能を厳選した実用的な仕様となっています。

エクステリアでは、ヘッドランプにプロジェクター式ハロゲンヘッドランプを採用しています 。足元は14インチのスチールホイール（樹脂フルキャップ付）が標準となり、タイヤサイズは175／70R14です。

インテリアに目を向けると、メーターはアナログメーターと4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイの組み合わせとなります。

シート表皮はファブリックで、フロントシートはヘッドレスト一体型を採用しており、シンプルにまとめられています 。エアコンはオート式です。

一方で、取り回しの良さは特筆すべき点です。

「X」グレード（2WD）の最小回転半径は4.8mとなっており、上級グレード「Z」の5.1mと比較して小回りが利く設定となっています。

価格は、ハイブリッド「X」（2WD）で224万9500円（消費税込）です。

今回の一部改良により、このベーシックな「X」グレードであっても、ハイブリッド車であれば電動パーキングブレーキとブレーキホールドが標準装備となり、スマートエントリーも備わりました。

派手な装飾を削ぎ落とし、移動の道具としての効率性と、現代に求められる安全・利便機能を組み合わせた「X」グレード。

そこそこの装備と燃費の良さを求めるユーザーにとって、選択肢のひとつとなるモデルといえそうです。