【ロボ道 イングラム1号機 重塗装版】 3月4日出荷開始 価格：30,800円

threezeroは、可動フィギュア「ロボ道 イングラム1号機 重塗装版」の出荷を3月4日に開始する。価格は30,800円。

本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」に登場する「イングラム1号機」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ロボ道」で商品化したもの。重塗装版は発売済みの通常版と比べてイラストレーションを彷彿とさせる重厚な陰影塗装が施されている。また、threezero25周年を祝した数量限定品のひとつとして、全世界合計1,000個限定で販売される。

【仕様】 1/35スケール、全高約23cmの可動フィギュア ABS&PVC&POM&亜鉛合金製（関節カバーは布製） 全身に50カ所近い可動ポイントを搭載 リリース済みの通常版と比べてイラストレーションを彷彿とさせる重厚な陰影塗装をフィーチャー 両肩のパトランプに点滅式の LED 発光機能を搭載（要AG1ボタン電池×4個、電池別売り） 襟の両脇のパトランプが開閉可能 右ふくらはぎのサイドカバーが開閉可能（中にハンドリボルバーカノンを 収納 可能） 右手首が伸縮可能 コクピットカバーが開閉可能 コクピットシートが昇降可能 首元の防弾フロントガラスが開閉可能

【付属品】

ハンドリボルバーカノン、スタンスティック（延びた状態）、スタンスティック（縮んだ状態）、ライアットガン、左前腕部用シールド（内側に縮んだ状態のスタンスティックを収納可能）、フェイスガードが上がった状態の交換式顔パーツ、交換式手首パーツ各種（リラックスしたポーズの手1対、大きく開いたポーズの手1対、拳1対、ハンドリボルバーカノン保持用の右手、スタンスティック保持用の右手、ライアットガン保持用の右手）、パイロットフィギュア（泉野明）、ロボ道アクションスタンド

※「ロボ道 イングラム1号機 重塗装版」以外の商品は付属しません

(C) HEADGEAR

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※塗料の性質上、開封時に塗装が完全に乾燥していない場合がございます。乾燥していない場合、2～3日程、風通しの良い日陰の室内に置いて、塗装面が乾いたことを確認してから、触れるようにしてください。

※未乾燥の状態のまま使用されますと、色移りや指紋あとなどの原因となりますので、ご注意ください。