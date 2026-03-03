回転寿司チェーン「スシロー」が展開する“スシローカフェ部”が、甘酸っぱい苺を楽しめるスイーツをお届け！

春にぴったりのメニューとして、フレッシュ苺を使用したスイーツが登場する「STRAWBERRY FAIR」が開催されます☆

スシロー “スシローカフェ部”「STRAWBERRY FAIR」

販売開始日：2026年3月4日（水）

持ち帰り：不可

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

スシローが展開する、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売している“スシローカフェ部”。

年間200種類を超える試作品の中から厳選したこだわりのスイーツがゲストへ届けられています。

今回実施される「STRAWBERRY FAIR」には、春にぴったりな、甘酸っぱい苺を楽しめるスイーツが登場。

「フレッシュ苺の苺すぎるパフェ」と「フレッシュ苺のクレープブリュレ包み」の2種類がラインナップされます☆

フレッシュ苺の苺すぎるパフェ

価格：360円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月19日（日）※販売予定総数37万食が完売次第終了

苺好きにはたまらない「フレッシュ苺の苺すぎるパフェ」

苺のアイス、シャーベット、ソース、ムースに、フレッシュ苺と、苺づくしで仕立てられています。

フレッシュ苺のクレープブリュレ包み

価格：320円(税込)〜

販売期間：2026年3月4日（水）〜3月22日（日）※販売予定総数32万食が完売次第終了

クレープの中に苺アイスとホイップクリームが入った「フレッシュ苺のクレープブリュレ包み」

苺アイスとホイップをクレープで包んで表面をキャラメリゼし、果肉ゴロゴロの苺ソースとフレッシュ苺を添えまた一品です。

甘酸っぱい苺のアイスとホイップ、甘く香ばしいキャラメル風味、甘酸っぱい苺のバランスが絶妙。

提供前にひとつずつ包んで炙るため、出来立てのおいしさを楽しみめます。

“スシローカフェ部”が考案する、甘酸っぱい苺スイーツ2種が楽しめるフェア。

スシローにて2026年3月4日より開催される「STRAWBERRY FAIR」の紹介でした☆

※店舗によって価格が異なります

※写真はイメージです

