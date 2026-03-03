この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「夜中寝続ける３ヶ月児。おっぱいガチガチ、放っておいていいの？」と題した動画を公開した。12人の出産経験を持つ助産師のHISAKOさんが、生後3ヶ月の赤ちゃんが夜間に長時間寝てしまう際の授乳判断と、母親の母乳トラブル回避について解説。赤ちゃんの個性とおっぱいの状態を見極めることの重要性を説いた。動画では、生後3ヶ月の赤ちゃんが夜間に9時間も寝てしまい、朝起きると母親のおっぱいが岩のように張って母乳パッドから漏れるほどになってしまうという相談が取り上げられた。HISAKOさんはまず、赤ちゃんにも「ちょこちょこ飲み」や「一気に飲む」タイプといった個性があり、夜間に長く寝ることもその子のペースであると説明。その上で、焦点は「ママのおっぱいの状態」にあると指摘する。朝に張っていても、日中の授乳を通じてリセットされ、夜には柔らかい状態に戻る感覚があるならば、わざわざ夜中に赤ちゃんを起こして飲ませる必要はないと語る。しかし、授乳を重ねても張りが取れず、不快感や重みが蓄積していく場合は、「うつ乳」や乳腺炎のリスクが高まるため、夜間も起こして授乳しケアすべきだと警鐘を鳴らした。また、授乳間隔が空くことで赤ちゃんの栄養不足を心配する声に対しては、体重増加だけでなく「発達」に目を向けるよう助言。首の座り具合、表情の豊かさ、活発な手足の動きといった成長のサインや、1日6回以上のおしっこが出ているかどうかが、母乳が足りているかの重要な判断材料になると解説した。HISAKOさんは、「体重は一つの目安」としつつ、数字以上に赤ちゃんの発達状況や機嫌、排泄のリズムを観察することの重要性を強調。おっぱいの張り具合と赤ちゃんの成長サインを照らし合わせながら、柔軟に対応していくべきだと結論付けた。