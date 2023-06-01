NexStar Evolution 8 SCT

Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に天体望遠鏡が追加された。

今回のセールでは、ロングセラーC8鏡筒とNexStar Evolutionマウントのセット「セレストロン 天体望遠鏡 NexStar Evolution 8 SCT」や、コンパクトな鏡筒ながら口径150mm・焦点距離1500mmで、オリオン大星雲など星雲・星団の淡い輝きの天体の細部もじっくり観察できる「セレストロン 天体望遠鏡 C6 SCT OTA CG5」、R130Sf鏡筒を搭載した「Vixen 天体望遠鏡 ポルタII R130Sf」、有効径90mm、長さ約31cm（使用時約41cm）のコンパクトなマクストフカセグレン鏡筒「セレストロン 天体望遠鏡 C90 Mak Spotting Scope」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

セレストロン 天体望遠鏡 NexStar Evolution 8 SCT

セレストロンを代表するシュミットカセグレンC8鏡筒と充電式バッテリー搭載のNexStar Evolutionマウントのセット。NexStar Evolutionマウントはフォークアームにリン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）充電池を内蔵し、コードレスで約7時間（※20℃にて）の連続観測が可能。またUSB充電ポート装備により、望遠鏡を駆動させるだけでなくスマートフォンやタブレットを充電することもできる。 ただし、温度などの使用条件により動作時間が異なる。

Vixen 天体望遠鏡 ポルタII R130Sf

天体からの光を放物面の主鏡で集め、副鏡で90度折り曲げて接眼部に導く口径130mmの反射式「R130Sf鏡筒」を搭載。明るい視界が得られるため、星雲・星団などの淡い天体の観測に適している。

セレストロン 天体望遠鏡 C90 Mak Spotting Scope

鏡筒前面のメニスカスレンズに反射防止マルチコーティングが施されており、クッキリとしたクリアな視界が得られる。またF13.9の長焦点のため、月や土星、木星といった惑星の観望に適している。ビクセン互換のアタッチメントレールを装備しているため、APシリーズ赤道儀などビクセン製マウントに直接搭載できる。