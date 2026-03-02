上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）、そして赤楚衛二が主演を務めるドラマプレミア23『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』（テレ東系／以下、『キンパとおにぎり』）。現在放送中の2作品に同時出演しているのが片岡凜だ。一方では強烈なビジュアルでコミカルに、もう一方ではダメ彼氏に振り回される等身大の女性を演じ分けている。『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）やNHK連続テレビ小説『虎に翼』などの話題作を経て、デビューから4年。若手実力派として注目を集める片岡は、まったく異なる世界観を持つ作品で、どう役を生きているのか。現場でのエピソードや、4年目を迎えた現在の心境、そして見据える“野望”について語ってもらった。【インタビューの最後には、サイン入りチェキプレゼント企画あり】

参考：『パン恋』片岡凜から目が離せない！ 『虎に翼』『海に眠る』と“クセつよ”のギャップ

【▷】TVerで『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』をみる（無料配信中）「役者として、作品ごとに毎回違う顔を見せたい」

ーー『パンダより恋が苦手な私たち』と『キンパとおにぎり』はかなりタイプの違う作品ですね。

片岡凜（以下、片岡）：そうなんです。どちらの作品も撮影は終了していて。『キンパとおにぎり』は去年の夏頃、『パンダより恋が苦手な私たち』は昨年末に撮り終わりました。

ーー『キンパとおにぎり』では、赤楚さん演じる主人公・大河が働く小料理店の常連客・染島乃愛を演じられています。どのように役作りをして撮影に臨まれましたか？

片岡：『キンパとおにぎり』の現場は、事前に作り込むというよりは、撮影現場で作っていく感覚が強かったです。私が演じる乃愛の役柄と、乃愛が常に心に何を置いているかという部分だけを掴んでおいて、あとは監督や赤楚さん、彼氏役の福山（翔大）さんたちと接する中で、自分がどう反応していくか。その場にならないと想像がつかないことが多かったので、日々現場で作り上げていきました。

ーー対して『パンダより恋が苦手な私たち』で演じられている、椎堂司（生田斗真）の研究室の助手・村上野乃花は、ビジュアルもキャラクターも強烈です。

片岡：『パンダより恋が苦手な私たち』のほうは、野乃花のビジュアルが結構強かったので、衣装合わせのときに、衣装を着て鏡で自分を見て「こういうキャラで行こう」というのを決めていました。私、役の姿をした自分を鏡で見ると、スッとその役に入れるんです。現場に入る前に鏡で自分の目を見つめて感情を作ることがあって。そうして湧き上がってきたものを、そのまま現場で活かしていきました。

ーー視聴者の中には同じ俳優さんが演じていると気づかない方もいるかもしれませんね。

片岡：何回かOA後にそう言っていただけて、すごく嬉しかったです。役者として、作品ごとに毎回違う顔を見せたいので、そう言っていただけるのは喜びが大きいです。

ーーこれまでの出演作を振り返っても、コメディジャンルの作品に出演するのは珍しいですよね。

片岡：そうですね。これまではシリアスな役や“悪い子”を演じることが多かったので、今回コメディに初めて挑戦してみて、全く異なるテイストになったと思います。また現場のエネルギーがすごく強くて、スタッフさんも含めて「みんなで一丸となっていい雰囲気を作っていこう」という明るいポジティブなオーラがあって、とても素敵だなと思いました。

ーー『パンダより恋が苦手な私たち』では椎堂役の生田斗真さんとの共演シーンが多かったと思いますが、生田さんはどんな方でしたか？

片岡：生田さんはカメラが回っていないときも“先生”という感じで、いるだけで安心感がありました。生田さんはコメディドラマの経験が豊富で、私がどんなアドリブを入れてもしっかり返してくださるので、とにかく心強かったです。

ーー片岡さんからアドリブを入れることもあったんですか？

片岡：ありましたね。私、アドリブが好きなんです。第2話で足を見せるシーンがあったのですが、あれもアドリブでした。「いきなりこういうことをしたらどうなるだろう」と試してみるのがすごく好きで。今回はシーンの端々にかわいらしく見えるようなアドリブを入れました。

ーーアドリブはベテランの俳優さんがやっているイメージが強いですが……。

片岡：そうですよね（笑）。その役を生きている瞬間は思ったことをやりたくて。カメラが回るとスッと入れるので、演じるときは役に憑依するタイプかもしれません。

ーー柴田一葉役の上白石萌歌さんとの共演はいかがでしたか？

片岡：私は一人っ子なのですが、上白石さんはお姉さんみたいな存在でした。面倒見がとても良くて、すごく私のことを気にかけてくれましたし、現場も上白石さんがいるだけで太陽みたいな日が差す感じがありました。

「私はずっと“主演”を探しています」

ーー韓国のキャスト・スタッフも参加している『キンパとおにぎり』の撮影現場はいかがでしたか？

片岡： 海外の方とお芝居をするのは今回が初めてで。違う国から来た人たちが、同じ一つの作品を作るという一体感があって、毎回新鮮な気持ちでした。現場で韓国語が飛び交うのも刺激的でしたね。

ーー片岡さんご自身も韓国語でコミュニケーションを？

片岡：独学で1、2年ほど韓国語を勉強していた時期があるので、カン・ヘウォンさんやムン・ジフさんたちとは韓国語でコミュニケーションをとっていました。拙い韓国語でも聞き取ってくださったので、ちゃんと伝わったときは嬉しかったです。

ーー『ペンディングトレイン』のタイミングでインタビューさせていただいた際、「“カメレオン俳優”のように作品によって全く違う表現ができるような役者さんになりたい」と話されていました。今まさに「カメレオン俳優」のように作品ごとに違う顔を見せていますが、ご自身で成長を感じる部分だったり、新たに見えてきた目標はありますか？

片岡： 私は“今を生きている”タイプなので、あまり過去を振り返ったり、先のことを深く考えたりはしていなくて。一つずつ丁寧にやっていきたいので、まだ明確な目標やゴールは考えていないんです。ただ一つ挙げるとすれば、私はずっと“主演”を探しています。主演やヒロインをやりたいという気持ちはずっとあって。「今年こそは」という思いが強いですね。

ーー最後に、『キンパとおにぎり』と『パンダより恋が苦手な私たち』の今後の見どころを教えてください。

片岡：『キンパとおにぎり』の乃愛は、昔から追っていた夢がなかなか叶わずにいる子で、そこには家庭の事情や彼氏との問題などが絡んでいるんですけど、それが今後どう変化していくのかに注目してほしいです。『パンダより恋が苦手な私たち』の野乃花は、ギャルな見た目のオタクで、ダサカワな女の子なんですけど、実は彼女にも秘密があって。容姿や喋り方で何かを隠しているのですが、その秘密に作品のテーマである「動物の野生」が絡んできます。4話で明かされたので、振り返ってまた観ていただきたいです。

パンダより恋が苦手な私たち

恋が苦手とされるパンダなど動物たちは、実は限られたチャンスを活かす「恋愛上級者」だった。動物の求愛行動から、常識に囚われる現代人がシンプルに幸せになるヒントを解き明かす。

TVerで『パンダより恋が苦手な私たち』をみる（文＝玉置正義）