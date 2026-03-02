この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】第9話で小一郎は「想像を超える働き」を見せる 亡き妻・直との約束と父・喜左衛門との賭けが導く竹中半兵衛調略の結末

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケルが、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第９回あらすじ 竹中半兵衛！ 菅田将暉 が本格参戦！ 大河ドラマ考察感想 ２０２６年３月８日放送 第９話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開した。動画では、2026年3月8日放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第9話のあらすじを詳報。最愛の妻・直（なお）を失った小一郎が、その悲しみを乗り越え、兄・藤吉郎と共に難攻不落の稲葉山城攻略と竹中半兵衛の調略に挑む姿が解説されている。



動画はまず、第8回で描かれた直の死について振り返ることから始まる。トケル氏は、直が積んでいた石が鬼に崩される描写について、親より先に死んだ子供が苦しみを受けるという仏教説話「賽の河原」の表現であると指摘。その上で、第9話は直の死から10日が過ぎた時点から始まると説明する。小一郎は「悲しみを振り払うかのように忙しく動いている」状態であり、その姿を見た蜂須賀正勝が感心する一方で、藤吉郎は弟の無理を案じているという。



物語の核心となるのは、織田信長による稲葉山城攻略と、その鍵を握る天才軍師・竹中半兵衛の調略だ。トケル氏の解説によると、半兵衛は病弱で戦に出られず菩提山城に引きこもっていたが、城内での立場が悪化し、主君・斎藤龍興から命を狙われる事態に陥る。小一郎たちは半兵衛を説得にかかるが、当初は拒絶される。しかし、小一郎が放った「信長なら新たな世を作れる」という言葉に半兵衛が興味を示し、事態は急展開を迎える。



トケル氏は、稲葉山城攻略の決定的なトリックについても言及した。それは、半兵衛がいる菩提山城と稲葉山城には、同じように「井戸の抜け道」が存在していたという点だ。小一郎はこの事実に気づき、この抜け道を利用して城内へ侵入する策を実行する。この奇策により稲葉山城は陥落し、信長が入城して地名を「岐阜」と改める歴史的瞬間が訪れる。



動画の締めくくりでは、戦いを終えた小一郎が堺へ向かい、直の父である坂井喜左衛門と対面する場面が語られた。かつて喜左衛門は、小一郎との結婚を許す条件として「小一郎が自分の想像を超えるような働きができるかどうか」という賭けをしていたと明かす。トケル氏は、小一郎が直の思いを受け継ぎ、「無駄な殺し合いをする世の中を無くせる」という強い信念を持って、新たな時代へと歩み出す決意を固めたと解説し、第9話の考察を終えた。