「笑顔がすごく可愛い」「素敵なママさんと出会えて幸せだね」と絶賛されているのは、ママと出会い、第2の人生を歩み始めたわんちゃんの光景。

繁殖犬として頑張ってきたわんちゃんが、優しいママと出会い、少しずつ幸せそうな表情になっていく姿に感動の声が寄せられています。投稿は4万再生を突破し、投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

【動画：寂しそうな顔の元繁殖犬→1年間、一緒に暮らしたら…思わず泣けてくる『現在の表情』】

繁殖犬として長い間がんばってきたきなこちゃん

Instagramアカウント『まみ⌇保護犬ポメラニアンとの暮らし』に、ポメラニアンのきなこちゃんとママの1年間の思い出が投稿され、感動を呼んでいます。

きなこちゃんとママが出会うきっかけとなったのは、ママがわんちゃんの保護施設に訪れたこと。そこにはたくさんのわんちゃんがいて、きなこちゃんともそこで出会ったのだといいます。

保護施設に来る前は繁殖犬として子どもを産まされ、4年間もの間過酷な環境で生活していたきなこちゃん。そんな過去もあってか、ママのおうちに初めてやってきた時は、不安そうな表情で恐るおそる部屋の中を見まわしていたといいます。

ママのお膝で震えていた、初めてのおでかけ

そんなきなこちゃんにたくさんの思い出を作ってあげるため、まずはお散歩に連れていくことにしたママ。しかし、きなこちゃんは外に出るのも初めてだったのか、大きな音がするとブルブルと震えていたといいます。

わんちゃんにとって当たり前の『散歩』という楽しみさえも知らずに生活していたことに、胸が締め付けられます。

そんな不安そうな表情を浮かべるきなこちゃんを、優しく抱っこしながらお散歩するママ。初めてのことだらけでドキドキの連続のきなこちゃんですが、こうしてママと一緒に、1つずついろいろな経験をしていったといいます。

笑顔いっぱいの1年後の姿に涙

そして、きなこちゃんがママのおうちにやってきてから1年。きなこちゃんは、ママからたくさんの経験をプレゼントしてもらったそう。その結果…お友だちと一緒にドッグランを笑顔で駆け回れるほど、楽しい毎日を過ごせるようになったそう！

初めは怖がっていたお散歩も、今ではきなこちゃんがママをリードしてくれるほど好きになってくれたとのこと。ママがおうちに帰ってきた時も、嬉しそうに玄関までお迎えに来てくれるのだといいます。

わんちゃんたちにとっての『当たり前の幸せ』が、きなこちゃんにとってもすっかり当たり前のことになっていったのでした。

お腹を出して寝たり、ごはんのおねだりをしてみたり。そんな幸せいっぱいなきなこちゃんの姿に、思わず涙してしまう人が続出しています。

こちらの投稿には、「こんなにたくさん愛されて幸せですね」「穏やかな表情になっていくのを見られるのって幸せですよね」「これからも笑顔いっぱいにママと楽しく過ごしてね♡」と、たくさんの賞賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『まみ⌇保護犬ポメラニアンとの暮らし』では、そんな幸せな毎日を過ごすきなこちゃんとママの日常が綴られています。

きなこちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まみ⌇保護犬ポメラニアンとの暮らし」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。