ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ドラえもん』グッズを紹介します！

セガプライズ『ドラえもん』グッズ

登場時期：2026年2月26日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

たくさんの人に愛され続けている『ドラえもん』のグッズが、2026年2月もセガプライズに登場。

2026年2月27日より劇場公開となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』に登場するキャラクターグッズも展開されます☆

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 Lぬいぐるみ “ドラえもん&水中バギー”

サイズ：全長約20×16×28cm

種類：全2種（ドラえもん、水中バギー）

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』から「ドラえもん」と「水中バギー」の大きなサイズのぬいぐるみが登場。

「ドラえもん」は映画と同じ帽子をかぶった姿で、かわいくウィンクしています！

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 赤いほっぺ Lぬいぐるみ

サイズ：全長約20×16×28cm

種類：全2種（ドラえもん（立ち）、ドラえもん（座り））

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』から「ドラえもん」の“赤いほっぺ”ぬいぐるみが大きなサイズで登場。

帽子をかぶった立ち姿の「ドラえもん」と、座ったポーズで頭に「水中バギー」を乗せている姿がぬいぐるみで表現されています。

ポッと赤くなった頬がチャーミングで、思わず笑顔になりそうな愛らしさです☆

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 赤いほっぺ ぬいぐるみVol.1

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（ドラえもん（座り）、ドラえもん（立ち）、水中バギー）

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の“赤いほっぺ”ぬいぐるみは、手のひらサイズでも展開。

第1弾はポーズ違いの「ドラえもん」2種と、作中に登場する「水中バギー」の3種類がラインナップされます。

バギーを持ったり、リュックを背負ったりしている「ドラえもん」のポーズにも注目です！

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 赤いほっぺ ぬいぐるみVol.2

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（ドラえもん（立ち）、ドラえもん（泳ぎ）、のび太）

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の“赤いほっぺ”ぬいぐるみ第2弾には「野比のび太」も登場。

すまし顔でこちらに手を振るような「ドラえもん」や、海の生き物と一緒に泳ぐような「ドラえもん」も再現されています。

座りポーズの「野比のび太」は「ドラえもん』と一緒に飾りたくなるぬいぐるみです☆

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 赤いほっぺ マスコット

サイズ：全長約7×6×10cm

種類：全4種（立ち、座り（上目づかい）、座り、泳ぎ）

色々なポーズの「ドラえもん」を“赤いほっぺのマスコットで表現。

かわいいサイズ感とデザインで、連れ歩くのもおすすめです。

映画に登場する帽子をかぶったり、海の生き物や「水中バギー」と一緒のポーズなど、さまざまなデザインが揃っています！

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城 & you マスコット

サイズ：全長約7×6×10cm

種類：全5種（ドラえもん、のび太、しずか、水中バギー、エル）

映画公開に合わせて登場する『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』グッズには、“& you（アンドユー）”マスコットも登場。

「ドラえもん」をはじめ、のび太としずかちゃんのほか、映画オリジナルのキャラクター「エル」もマスコットにラインナップされます。

全長約10センチのサイズで、たくさん集めても楽しいマスコットです☆

ドラえもん ぷくぷくクリアミニポーチ

サイズ：全長約10×3×7cm

種類：全5種（ブルー、イエロー、グリーン、パープル、ピンク）

「ドラえもん」のお顔をワンポイントであしらったクリアポーチ。

カラーごとに異なる表情の「ドラえもん」があしわれています。

お顔の部分がぷくぷくしていてかわいらしい、普段使いできるプライズです！

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』のグッズや普段使いできる「ドラえもん」のポーチなどがラインナップ。

セガプライズの『ドラえもん』グッズは、2026年2月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

