2月20日から、女優の加藤あい（43）が20年ぶりにNTTドコモのテレビCMに出演。変わらない「透明感ある美しさ」で往年のファンを魅了している。

【画像】「透明感ある美しさ」芸能界から消えていた加藤あいの写真をすべて見る

「15歳の頃から8年間出演したCMを当時と同じ制作陣と同じシチュエーションで復活させた。加藤も『うれしくて、涙がにじんでくるほどでした』と感慨深げでした」（放送記者）



加藤あい ©文藝春秋

テレビ関係者が補足する。

「CMオンエア4日前の16日には、共演するドコモダケの縫いぐるみを手元に置いた写真をインスタにアップするなど“匂わせ”投稿もしていました」

幅広い人から支持された“CM女王”

加藤は愛知県出身。雑誌モデルを経て上京。NTTドコモのイメージキャラクターに広末涼子に代わり起用され注目を浴びた。

「上戸彩ら清楚系が旬だった時代に輝いた。切れ長の眼をした美人ですが、気取ったところがなく親しみやすさがあり幅広い人から支持された。ロッテから朝日新聞まで様々な企業の広告に出演。CM女王にもなった」（テレビ誌記者）

有名サッカー選手と結婚秒読みだったが…

女優としては木村拓哉主演のドラマ「ギフト」でデビュー。2004年、映画「海猿」で伊藤英明の恋人役を好演。人気シリーズの立役者に。プライベートでは、07年、3歳年上のサッカー日本代表中田浩二との熱愛が報じられた。

「母親も一緒の銀座デートの様子を『フライデー』に撮られた。加藤は交際を認め、その後仕事をセーブ。『結婚秒読み』と言われたが、スイスリーグに所属する中田との遠距離が壁となり、1年余りで破局した」（芸能デスク）

その後は再び仕事に本腰を入れドラマ「チーム・バチスタ」シリーズの医師役などで新境地。メディアの取材に「結婚には興味がない」と語っていた加藤が、「可愛い熊って感じの人」と惚気て、会社役員との結婚を発表したのは13年11月13日だった。

「東京で行われた披露宴には渡哲也や石橋貴明らが出席。夫は7歳年上で墓石販売や霊園管理を手掛ける会社の経営者。加藤がニューヨークに語学留学していた時に商用で来ていた夫と知り合い、密かに愛を育んだ」（同前）

女優復帰を期待する声も

夫の仕事の関係で第1子はアメリカで出産。その後、日本に戻り、「家族との時間を優先したい」と17年のドラマ「貴族探偵」出演以降、露出を減らした。

「育児も落ち着き、池田エライザら俳優が所属する事務所と2年前に契約。女性誌のモデルやイベント登壇など、徐々に活動を増やしていた。今回のCMを機に女優復帰を期待する声も強い」（テレビ関係者）

ドコモだけでは終わらなそうな、あいなのだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）