YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【大阪初】セサミカフェで爆食！セサミストリートマーケットが最高すぎた」を公開した。阪神梅田本店に2025年12月3日（水）にオープンした「セサミストリートマーケット」を訪れ、カフェメニューやグッズを紹介している。

動画では、店頭でクッキーモンスターやエルモの大きな立像が出迎える様子からスタート。店内はコンパクトながらもセサミストリートの世界観が楽しめる空間となっており、天井にはスーパーグローバーが飛んでいる演出も。二人は「キャラクターラテ」（650円）や、エルモの顔を模したワッフルを注文。ラテのアートは「大阪限定の絵にした」といい、味は「ビターめのラテ」とのこと。

メインのワッフルは2種類をオーダー。「バニラアイス＆メープルシロップ」（1,280円）について、もちもぐさんは「ふわふわでおいしい」「甘いバニラ・メープルシロップとの相性最高」と絶賛した。食事系の「スクランブルエッグ＆ベーコン」（1,480円）も楽しみつつ、メープルシロップをかけた際にアイスが溶けて緑色になるハプニングには笑いがこぼれる場面も。また、テイクアウトした「ドーナツ」（各590円）は、クッキーモンスターやオスカーなどのキャラクターがモチーフ。「ブルーベリーや抹茶の風味はほんのりで、甘くてボリューミーでした」と感想を語っている。

カフェ利用だけでなく、グッズショップも併設されている同店。大阪でのショッピングや休憩の選択肢として、セサミストリートの可愛らしい空間を訪れてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

阪神梅田にオープン「セサミストリートマーケット」
00:15

キャラクターラテとワッフルを注文
00:30

「ふわふわでおいしい」ワッフルを実食
00:48

テイクアウトしたドーナツを開封

チャンネル情報

もちもぐチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3450人 171 本の動画
おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
youtube.com/channel/UCmEIXdKYE2LStOF3M0_G3kg YouTube