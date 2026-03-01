この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJ新エリア】食べなきゃ損！ドンキー食べ歩き全紹介！アトラクション&グリまで最高すぎた【ユニバドンキーコングカントリー】」と題した動画を公開しました。今回はユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新エリア「ドンキーコング・カントリー」を訪れ、アトラクションや限定フード、グリーティングなどを体験レポートしています。

動画では、ゲームの世界観そのままのエリア内を探索。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の奥にあるトンネルを抜けると、黄金の神殿やドンキーコングの家など、ワイルドなジャングルの世界が広がります。目玉アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」について、もちもぐさんは「何回乗っても楽しいな」と興奮気味にコメント。樽から飛び出すスリルや、水が「ザバッ！てかかる」演出など、躍動感あふれるライドの様子を紹介しています。

食べ歩きフードも充実しており、「DKワイルドドッグ～アボカド＆チーズソース～」（1,600円 ※取材時点1,300円）は、もちもぐさんが「味はほんまにうまい 完璧」と絶賛する一品。分厚くふわふわのパンに、ジューシーなウインナーと濃厚なアボカドチーズソースがマッチしているそうです。また、デザートには「DKクラッシュ・ホットシェイクサンデー」（1,600円 ※取材時点1,400円）を紹介。ホットチョコとバナナドリンクの2層仕立てで、トッピングの食感も楽しめるトロピカルな味わいだと語っています。

このほか、パワーアップバンドを使ったアクティビティや、ドンキーコングとのグリーティングの様子も収録されています。アトラクションの混雑状況については、朝一番よりも昼過ぎから夕方にかけてが狙い目だったという実体験も語られており、これから新エリアを訪れる計画を立てている方にとって、非常に参考になる内容となっています。

YouTubeの動画内容

01:12

ついに潜入！ドンキーコング・カントリーの世界へ
02:39

大人気アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」
06:38

絶品グルメ「DKワイルドドッグ」を実食レビュー
10:45

限定スイーツ「DKクラッシュ・ホットシェイクサンデー」
17:40

夜の雰囲気と1日のまとめ

