【3月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

乙女座で満月を迎える3月3日は、将来に意識を向けて古い習慣を手放すといい星回り。ポジティブな気持ちが高まる時期ですが、楽しさを優先して生活や仕事を疎かにしないように注意して。生活習慣が体型や顔に出てしまいそう。冷蔵庫の整理をして、代謝を良くしましょう。

魚座で新月を迎える3月19日は、夢や理想を叶えるための道筋が見えるでしょう。「導かれている」と、直感する出来事が起こりそう。過去の出来事が「ここに繋がっていた」と、伏線回収できるような場面もあるでしょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月は、お金に愛される星回り。必要なときにひょっこり必要な分のお金が入ってくる、還付金や忘れていたお金が戻ってくるなど、思わぬ幸運に恵まれそう。お金の悩みも解決に向かうでしょう。過去の清算が必要な時期ですから、不用品をフリマアプリなどで手放すと臨時収入につながります。春の新作や欲しいものが増えやすい時期ですが、その場のテンションで購入すると後悔の元に。物の購入よりも、旅行やレジャーなど体験にお金を使うと満足度アップ。鏡を磨いて金運を招いて。

【火】の金運爆上げDAY

3月30日は高額当選の宝くじ購入に向く日。正午前後に人気のある宝くじ売り場での購入が、驚きの結果を引き寄せるかも。当選したい金額を頭に思い浮かべて。購入した宝くじは目線よりも高い場所に保管して、発表をわくわく気分で待ちましょう。購入前に玄関の掃除をして、さらに幸運を招いて。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは牡羊座。お金の悩みが解決し、金運の良さを体感できる星回り。ネガティブな気持ちや不要品を手放して、心も部屋もスッキリさせましょう。空いたスペースには新たな幸運が宿ります。休日は神社仏閣巡りや温泉などでパワーチャージしましょう。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月は、手堅くお金を貯められる星回り。慎重な判断が求められる時期ですから、投資や副業の甘い話には注意しましょう。家計簿をつけたり、固定費を見直したりして、コツコツ節約しながら金運がアップする来月に備えましょう。今月後半から、お金に対する意識が変わって学びへの意欲も高まりそう。必要な出費を明確にすることで、安定した金運を得られるでしょう。本棚や書類の紙のものの整理をして、古い本を処分して空きスペースを作ると新しい学びに力が入ります。

【風】の金運爆上げDAY

3月15日はインターネットでお得な情報に出会えたり、新たな視点をもらえる学びに出会えたりする日。気になったことは、すぐに行動に移すと良い結果になりそう。ただし、大きいお金は動かさずに少額から始めましょう。スマホやパソコンの写真やデータを整理して、新しい情報を入れるスペースを作って。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月一番金運が良いのは双子座。今まで頑張ってきた成果が形になり、収入アップや臨時収入になるでしょう。仕事道具を新調したり、長期で使うアイテムをワンランク上のものに買い換えたりするのも良いでしょう。今までお世話になった人への贈り物も幸運を招きます。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は、安定した金運を感じられる一カ月になりそう。ただし、安定感を停滞と捉えてしまうと、散財したり、投資やギャンブルに走りやすくなったりします。目の前のことを、しっかりこなして信頼を得ることが収入アップの近道になります。直感が鈍りやすい時期ですから、勘ではなく根拠や論理を大切にしましょう。今月上旬は貯蓄や投資の見直しが必要になりますが、お金をさらに増やすためのチャンスです。コンロの掃除をして、お湯を沸かして一息入れると冷静な判断ができそう。

【水】の金運爆上げDAY

3月6日は金運爆上がりデー。願いごとが叶いやすい日。「こうなったらいいのに」と、思っていたことを叶えるチャンスが訪れそう。積極的にチャンスを掴みに行く姿勢が、幸運を引き寄せます。靴をピカピカに磨いておきましょう。願いを叶えてくれる場所へ連れてってくれます。靴箱に炭を入れて、消臭ケアも忘れずに。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蟹座。周囲からの評価が高まり、収入が上がったり、嬉しい贈り物を受け取ったりする時期です。気合いの入る服やメイク道具を購入して、気分を盛り上げましょう。人に見せるには恥ずかしいと感じるような、古くなった服や小物は思い切って手放しましょう。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月は、今あるものを大切にしながら、新たな価値を見出す星回り。今まで積み重ねてきたお金に関する行動を振り返る時期です。良くも悪くも、見つめ直さなくてはならない課題が浮上しそう。課題解決に向けて本を読んだり、専門家の話を聞いたりして、じっくり向き合う必要がありますが、充実した学びになるでしょう。噂話や甘い話は騙されやすいので要注意。大きい契約ごともなるべく避けるか、一人で決めずに慎重に進めましょう。部屋の隅や、暗い場所を徹底的に掃除して、厄を払いましょう。

【土】の金運爆上げDAY

3月31日は物質的な豊かさを感じられやすい日。お金の悩みから解放されたり、抽選に当たったりと幸運な出来事に恵まれそう。自分へのご褒美で美味しいランチやスイーツを食べて気分を上げると、ハッピーな気持ちが金運を招くでしょう。チューリップなど、季節の花を食卓に飾ると家庭運もアップ！

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月一番金運が良いのは牡牛座。クローゼットや押入れの整理をすると、思わぬ宝物が見つかりそうです。商品券やへそくりなど忘れていたものや、高値がついているものを見つけられるかも。人に譲ったり、フリマアプリで手放したりすると臨時収入になるでしょう。窓を開けて換気を良くして掃除してみて。