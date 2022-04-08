詰めかけたファンには夢のようなプレゼントだ。17スイング目。球場を揺るがすどよめきと大歓声の中、侍ジャパンのドジャース・大谷の一撃は160メートル弾となって右翼5階席で弾んだ。普段は疲労蓄積を避けグラウンドでのフリー打撃はほとんど行わない。超異例の2日連続「SHO―TIME」は、今大会を打者専念で挑む心意気の表れか。前日の140メートル弾を超える5階席弾、中堅上段への150メートル弾などで沸かせ、最後は右翼テラス席を含む3連発締め。25スイングで9本の柵越えだ。

2月26日の合流時には「至って健康。体の状態もいい」と説明。中日2連戦は規定で出場できないとあって、実戦で思い切りバットを振る日が待ち切れない。この日は第1便のバスで到着し、一番乗りで球場入り。中日がまだ練習中の午後3時30分には、侍の選手では誰よりも早くグラウンドに飛び出した。

約90メートルの遠投を含むキャッチボール後はベンチ裏のブルペンへ。MLBのシーズンを見据えた投手の調整として、合流後初の投球練習で17球を投げた。今後はライブBP（実戦形式の打撃練習）を行う可能性もある。打って投げての二刀流調整。投球後にフリー打撃を敢行したのは、コンディションが良好だからに他ならない。

同組で打った同学年の鈴木も、直後に左翼5階席に打ち込んで驚弾の「共演」。23スイングで大谷を上回る11本の柵越えを披露した。さらに吉田も21スイングで11発。侍打線の要となる3人は、あす2日のオリックス戦（京セラドーム）から出場が可能になる。

大谷は試合前セレモニーで、中日の人気マスコット・ドアラからのハイタッチを、前回23年大会の壮行試合に続いてスルーする「塩対応」ぶりを発揮。試合に出なくても何度も場内を沸かせ、5回途中で球場を後にした。（鈴木 勝巳）