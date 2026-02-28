DISH//が、4月1日にリリースするフルアルバム『aRange』のトラックリスト全曲およびジャケットビジュアル4種を公開した。

本作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモの中から、“今、届けたい楽曲”を厳選。フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング「朝、月面も笑っている」や、アニメ『逃げ上手の若君』オープニングテーマ「プランA」を含む既発曲5曲に加え、「ヒーロー」など新録曲6曲の全11曲が収められる。なお、全楽曲の制作にメンバー全員が携わったフルアルバムは本作が初となる。

また、ファンクラブ会員限定盤“aRange BOX”には、橘柊生（DJ/Key）がボーカルおよび作詞を務めた楽曲「咲く頃に」が追加収録される。

公開されたジャケットビジュアルは、通常盤はタイトルにちなんで“レンジ”に花をあしらったデザインで、初回生産限定盤、aRange BOX、Value Editionの3形態はメンバーの洗練された佇まいでアルバムの新たな一面を印象づけるものとなっている。

さらに、ファンクラブ会員限定盤“aRange BOX”に封入されるオリジナルグッズの詳細も公開。メンバーのビジュアルを背面にプリントしたビッグシルエットTシャツをはじめ、バンド名にちなんだオリジナルの紙皿、さらにはメンバーそれぞれのソロビジュアルを使用したステッカー4種が同梱されるなど、作品の世界観を深く楽しめる内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）