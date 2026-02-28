昨季川崎で引退した車屋紳太郎が直接指導!! MONOLITH SOCCER SCHOOLが貴重な機会となる無料体験会を開催
CBやSBとして川崎一筋を貫き、昨季限りで現役を引退した車屋紳太郎がコーチを務める「MONOLITH SOCCER SCHOOL」が2026年４月開校に伴うスクールの無料体験会を開催!! 車屋紳太郎の直接指導を受けられる貴重な機会。川崎で培った“止める・蹴る”の技術や、サッカーの楽しさを伝えたいという“プロの技”をぜひ体感してみては？
詳細は下記をチェック!!
■MONOLITH SOCCER SCHOOL 無料体験会
車屋紳太郎がコーチを務めるMONOLITH SOCCER SCHOOLの2026年4月開校に伴い、スクールの無料体験会を行います。
車屋紳太郎の直接指導を体感いただき、スクールへの入会をご検討ください。
■開催日、開催場所
2026年３月２日(月) ３月13日(金)
〇多摩川球's倶楽部
〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原7丁目2328
2026年3月5日(木) 3月10日(火) 3月18日(水)
〇KPI Park
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1588−1
■開催時間
〇新１年生・新２年生 (U8) 16:15 - 17:45
〇新３年生・新４年生 (U10) 17:45 - 19:15
〇新５年生・新６年生 (U12) 19:15 - 20:45
※上記は2026年度４月以降の新学年です
■参加料：無料
■お申込みはこちら
MONOLITH SOCCER SCHOOL モノリスサッカースクール
https://ss.monolith-ft.com/1
構成●サッカーダイジェスト編集部
