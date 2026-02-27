今、【ワークマン】で話題のこれ！ 毎日着たくなる♡「注目リカバリーウェア」

毎日のリラックスタイムに取り入れたいと注目を集めている「リカバリーウェア」。実は【ワークマン】にも、毎日使いしやすい高コスパなシリーズが登場しています。フォーカスしたのは、公式サイトで「一般医療機器の届け出をした疲労回復ウェア」「遠赤外線の血行促進作用により、疲労を回復する環境を整える」と紹介されるパンツ & フーディー。忙しい毎日を過ごす大人にこそ、取り入れてほしいアイテムです。

ゆるっと穿けるゴム仕様ロングパンツ

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）リカバリーパンツ」\1,900（税込）

「身体から放出される遠赤外線を、独自の技術で繊維に練り込んだ」と紹介されるリカバリーパンツ。血行促進作用により、疲労回復や筋肉の疲れ軽減などに期待できます。ウエストにゴム入りのイージーパンツで、楽に穿きやすいところも魅力。シンプルな見た目で、ルームウェアとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍してくれそうです。

フルジップで脱ぎ着しやすいフーディー

【ワークマン】「レディースメディヒール（R）リカバリーフーディー」\2,500（税込）

フルジップ仕様で脱ぎ着しやすいリカバリーフーディー。やわらかそうな見た目と、リラックスシーンに自然となじむデザインがポイントです。こちらも一般医療機器として届け出されたシリーズで、血行促進の作用が期待できるアイテム。パンツとセットで揃えても、5,000円以下に収まるコスパの高さがポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M