パナソニックブースでは、2月25日（水）に発表されたスマートフォン用アプリ「LUMIX Flow」の最新Ver.1.5を紹介していた。3月10日（火）にリリースされる。

「LUMIX Flow」にはカメラのライブビュー映像を最大4台のデバイスに同時表示できる「ミラーリング機能」が実装されており、撮影現場でのモニタリングで使われている。

最新版ではその「ミラーリング機能」に内包される形で、「ディレクション機能」が追加されている。

「ディレクション機能」を使うことで、カメラマンから離れた位置にいるディレクターが、スマートフォンのモニターで撮影済みカットの選択、レーティング、動画再生などを行えるようになる。会場では電波状況の都合で動作確認が叶わなかったが、制作現場での活用が期待される。

そのほか、LUTを適用した状態や縦横比（フレーム）の表示・設定も、「LUMIX Flow」アプリから可能になった。変更内容はカメラ本体にもリアルタイムで反映される。LUTはカメラに登録済みのものであれば適用できるとのことだ。

LUTビューアシストとフレーム表示が新たに加わった

LUTビューアシストはカメラ本体に登録済みのものであれば、選択可能とのこと

フレーム表示もカメラ本体の設定がアプリ側にも反映される

アプリ側のモニターにもフレームが表示されるようになった

LUMIX Flowは、動画制作ワークフローをスマートフォン・タブレット上でサポートするアプリ（iOS/Android対応・無料）。絵コンテやショットリストの作成から、スマートフォンをLUMIXの外部モニターとして活用した撮影管理、撮影後のデータ整理まで、映像制作の一連の工程をカバーする。

アプリ対応機種

LUMIX S1II LUMIX S1IIR LUMIX S1IIE LUMIX S5II LUMIX S5IIX LUMIX GH7