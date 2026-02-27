（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の見どころを、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバーが予告した。

米のインタビューに登場したハーバーは、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』のスケールについて「とんでもない映画です」と驚愕。完結を迎えた「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（2016-2015）に触れて「シーズン5は大作だと思っていたけれど、（『ドゥームズデイ』は）今まで経験したなかで一番の大作になりました」と話した。

ハーバー演じるレッド・ガーディアン／アレクセイ・ショスタコフが映画に登場するのは、『ブラック・ウィドウ』（2021）と『サンダーボルツ*』（2025）に次いで『ドゥームズデイ』が3回目。以前にも「こんなセットは経験したことがない」「最初は確信が持てなかったのですが、本当に素晴らしい映画になると思います」といた。

また、ドクター・ドゥーム役のロバート・ダウニー・Jr.についても「ダウニーの仕事を見てもらえるのが楽しみ。彼は本当に特別だから」と一言。さらに『サンダーボルツ*』組のチームアップについても予告した。

「アレクセイとエレーナ（フローレンス・ピュー）にも美しい場面がたくさんありますし、ウィンター・ソルジャー（セバスチャン・スタン）や、ワイアット・ラッセル演じる新キャプテンともブラザーフッドを築いています。3人のブロマンスが大好きだし、三角関係は演じていて楽しかったですよ。」

監督のアンソニー＆ジョー・ルッソは、『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）や『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）でもキャラクターを巧みに組み合わせ、思わぬ化学反応を生み出してきた。『サンダーボルツ*』から続投する男性陣の“三角関係”も楽しみにしておこう。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日（金）日米同時公開。

