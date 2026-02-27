【小林 拓矢】「流行の発信地・自由が丘」に起きている異変とは？老舗が次々と消え、チェーン店が急増…再開発タワマンに批判も

住みたい街ランキング上位の常連だったが…

東京の郊外は、鉄道とともに発展し続けた。いや、鉄道が郊外を作り上げた。

1923年9月の関東大震災の前後から、山手線の西側で私鉄各社が路線網を伸ばし、それとあわせて宅地開発を進めた。その時代から人々が住んでいる地域は、すでに「都心」に近い存在になっている。

東京都目黒区にある「自由が丘」という街は、目黒区成立前は荏原郡碑衾町大字衾と呼ばれ、関東大震災のころから宅地開発が進められていた。

現在の自由が丘駅は、1927年8月に「九品仏駅」として開業した。これは東京横浜電鉄東横線、つまり現在の東急東横線である。1929年11月には目黒蒲田電鉄の大井町線、現在の東急大井町線の駅が同じ地に開業した（このころには「自由ヶ丘」という駅名になっていた）。

自由が丘は、都心に近い高級住宅地として長年人気を集めてきた街である。かつては流行の発信地として、個性的なアパレルショップ、真新しい料理やスイーツを次々と生み出してきた。

しかし、リクルートのSUUMOが発表する「住みたい街ランキング」では、2025年度版でついに30位まで後退。ほかの東急沿線の駅に目を向けても、武蔵小杉12位、中目黒20位、代官山はランキング圏外と、かつての勢いは感じられない。現在、上位を占めているのは、利便性の高い横浜や大宮、そしてJR山手線沿線の駅である。

かつて多くの人が憧れた郊外の一戸建て住宅地は、いまや都心部のタワーマンションへと関心が移るなかで、その魅力が相対的に薄れつつある。

もちろん、いま現在の自由が丘は東京・多摩地域のように急激に衰えつつある状況ではない。だが、魅力の薄い街になってきているのではないか？ 鉄道と地域開発がリンクしたビジネスモデルは、曲がり角に差し掛かってきているのだろうか。

老朽化する「自由が丘デパート」

自由が丘駅は二層構造になっている。上層を高架で通り抜けるのが東急東横線で、ホームは2面4線。優等列車と各駅停車の緩急接続が行われている。地上を走るのは東急大井町線で、ホームは2面2線だ。

二層構造でありながら十字に交差しているわけではないため、階段やエスカレーター、エレベーター、改札が入り組んだ位置関係になっている。この2路線が交差していることが、自由が丘を利便性の高い街として支えると同時に、街のエリア分けの土台にもなっている。

中央改札を出ると、バスやタクシーなどが発着するロータリーがある。規模は決して大きくないが、目黒区内にはほかにも公共交通機関が充実していることを踏まえると、この街が歩行者を中心に成り立っていることがうかがえる。

線路沿い、駅を出てすぐの場所に建つのが、1953年竣工の「自由が丘デパート」だ。戦後の闇市の名残をとどめる存在でもあり、外観からも随所に老朽化がうかがえる。

館内は地下1階・地上4階建て。昭和の雑居ビルの趣を色濃く残す構造で、地下1階から1階にかけては物販店が軒を連ねる。2階は外廊下に飲食店が並ぶ多国籍フロアとなっており、インド料理やベトナム料理、ハワイ料理に加え、ペルシャ料理店まで入居するなど、その顔ぶれは実に多彩だ。3階には昭和の飲み屋街の空気が漂い、4階には語学学校が入るなど、用途は実に雑多である。

自由が丘の玄関口に立つこの建物は、街の歴史と現在地を象徴する存在と言えるのかもしれない。

再開発に「どこにでもある商業施設」との批判も

そこから狭い道路をはさんで、工事中の建物がある。にょきっと伸びるこの建物は、低層階を商業施設に、高層階を住宅にするというものである。目黒区は「目黒区都市計画マスタープラン」の中で、自由が丘駅周辺を「広域生活拠点」とし、その中心となるのが「自由が丘1丁目29番地区第1種市街地再開発事業」である。地上15階、地下3階の建物で、高さは60メートルだ。

この一帯は小さな店舗が多く、都市基盤の整備が十分とはいえない状況にある。そこで市街地再開発事業を進めることで、土地をより合理的・効率的に活用し、防災性を高めるとともに、駅前を魅力的にしようという狙いがあるのだろう。

飲食テナントには、スーパーの明治屋やスターバックスに加え、自由が丘の老舗である「モンブラン」や「そば処 自由が丘 藪伊豆」が入居することが発表されている。

この高層ビル計画については再開発でよくある商業施設という見方も強く、SNSでは一部反発の声もあった。もっとも、このタワーマンションはいわゆる“超高層”と呼ぶほどの高さではなく、周囲の住宅街の景観にも配慮がなされているといえる。

自由が丘駅周辺は、商業施設などが入った中低層の建物が駅周辺に多く集積し、そのまわりを住宅街が囲んでいるという構造になっている。道は狭く、その中を路線バスが歩行者を気遣いながら走っていく。住宅街に向かう道は軽い上り坂で、見晴らしのよいところで多くの人が生活しているようだ。

駅に近い場所では有名チェーン店の看板が目立つが、一方で少し離れて住宅街に入ると、個人経営の店も多くある。こうした店の存在こそが、街に根づいた生活の厚みや地域の豊かさを示す一つの指標になっている。

相次ぐ老舗や名店の撤退

ただ、マンションにせよ戸建て住宅にせよ、築年数を重ねた建物が目立ち、街の新陳代謝が進んでいない印象を受ける。

実際、目黒区の「自由が丘未来ビジョン」資料によれば、自由が丘駅周辺（半径500メートル圏内）の土地利用は、約2割が商業系、約5割が住居系となっているが、とりわけ商業系建物が集中する自由が丘一丁目では、建築から長い年月を経た建物が数多く存在していることが確認されている。

もっとも、それは裏を返せば、長い年月にわたって同じ人々が住み続けているということでもある。街を歩いていると、簡単には手放せない、愛着の積み重なった土地であることも、また感じさせられる。

だからこそ、ここ数年相次いだ老舗や名店の撤退は、近年の自由が丘を語るうえで見過ごせない動きだ。

駅前ロータリーのシンボル的存在だった大正創業の「不二屋書店」、創業70年を超える老舗中華料理店「梅華」、目黒通り沿いで長年親しまれたスーパー「ザ・ガーデン自由が丘」、上海料理の名店「状元樓 自由が丘店」――いずれも街の記憶を支えてきた老舗である。さらに、半世紀にわたって愛されてきた焼肉店「京城園」や定食屋「瀬戸」など、地元の人たちに愛されてきた店の閉店も続いた。

個人店だけではない。自由が丘を象徴する存在のひとつだった「自由が丘スイーツフォレスト」も、その歴史にいったん幕を下ろすことになった。同施設は2003年、日本初の“スイーツのテーマパーク”として開業。「スイーツの街」を全国に印象づけるランドマーク的存在となり、一世を風靡した。2022年には韓国スイーツやカルチャーを前面に打ち出して再始動したが、新たな挑戦も長くは続かず、2024年末をもって休園となった。

駅から徒歩5分ほどの場所にある「ラ・ヴィータ」も、様相を大きく変えたスポットの一つであろう。1993年に地元の老舗洋菓子店「モンブラン」が開発し、ヴェネツィアを模した街並みが“おしゃれな自由が丘”を体現する存在として観光客の人気を集めたが、現在は空きテナントが目立ち、営業している店舗はごくわずかで人影もまばらだ。建物のメンテナンスも十分とは言えず、かつての活気は感じられない。運河に浮かぶゴンドラもカバーをかけられたままである。

街の歴史や日常を形づくってきた存在が次々と消えていく現状は、自由が丘が直面する時代の変化を象徴していると言えるのかもしれない。

浸水被害のリスクも抱える

再び駅近くに戻り観察してみると、南東にはスナックが密集する一角があり、ところどころに空き物件も見受けられる。スナックがそれなりにあるということは、地域の歴史が長く、そこに独自のコミュニティが形成されてきたことを示している。ただ、入居している建物はいずれも古く、空き物件の増加具合も考えると、なんらかの対策が必要な状況にあるといえる。

さらに駅の南口付近には「無印良品」「UNIQLO」などがあり、また「東急ストア」もある。歩行者向けのベンチも整備されている。生活の利便性は高いだろう。

一方でこの街には、地形的な弱点を抱える一面もある。帝京平成大学の小森次郎教授がNHKの取材で指摘したところによれば、駅前の商業エリアは周辺より最大で約5メートル低く、まるで鍋の底のような地形になっているという。

実際、昨年9月の記録的大雨では、自由が丘一帯で浸水被害が発生した。とりわけ地形的に最も低い大井町線沿線や九品仏川緑道周辺は、線状に浸水が想定されるエリアである。

華やかな商業地のイメージとは裏腹に、自由が丘は水害リスクという課題も抱えているのである。批判を浴びている再開発だが、こうした災害対策の一環でもあると考えられる。

自由が丘は、確かに老いている。古くなってしまった建物も多い。しかしそれは同時に、街そのものが成熟しているとも言える。古いものと新しいものが混在しながら、この地に長年暮らし続ける人々がいる。その積み重ねが、街独自の魅力を形づくり、住民の定着度の高さにもつながっているのだろう。

東急沿線にはこうした自由が丘のような歴史ある街が多いわけだが、その分、再開発を進められる余地がそれほど大きくないのも実情である。

この街は、いや私鉄沿線に多くある「成熟した街」は、今後どうしたらいいのだろうか？

