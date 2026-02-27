【グラビア】羽瀬レイナさん、白濱美兎さんのアザーカットなど、ヤンチャンWebのグラビア一挙公開
2月23日～2月27日 公開
羽瀬レイナさん
秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを2月23日から2月27日にかけて公開した。
今回は羽瀬レイナさんの「別冊ヤングチャンピオン3月号」アザーカットのほか、白濱美兎さんの「ヤングチャンピオンNo.4」アザーカット、天音ちかさんの「ヤングチャンピオン烈No.12」アザーカットが公開されている。
また「今月の一推しグラビアン」には宮越虹海さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」には工藤梨菜さんが登場している。【「別冊ヤングチャンピオン3月号」アザーカット】
羽瀬レイナさん【「ヤングチャンピオンNo.4」アザーカット】
白濱美兎さん【「ヤングチャンピオン烈No.12」アザーカット】
天音ちかさん【今月の一推しグラビアン】
宮越虹海さん【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】
工藤梨菜さん
