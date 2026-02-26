BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。日本で過ごす様子を捉えた、様々なプライベートショットを公開した。

【写真】カレーに油そば、109…日本を満喫するBLACKPINKリサ【写真】長野の雪山でのプライベートショット①②

■BLACKPINKリサが日本のグルメを味わう

リサはキャプションに「I’m in my Tokyo era, baby」と記し、18枚もの写真をアップ。1、2枚目はバーカウンターの前にミニドレスで佇んだ姿で、すらりと長い足が際立つ。3枚目はホテルの部屋でノンアルコール缶ビールを手にポーズ。4枚目には躍動感あるポージングがユニークな力士の箸置きが3つ並ぶ。

そして8、9枚目では、リサが愛するキャラクター・モンチッチがちりばめられたカラフルなダウンジャケットを着用。10枚目ではレトロなOLYMPUSのコンパクトデジタルカメラを手にした。12枚目は油そば店を訪れ、丼を映してから自身の笑顔を捉えた動画。しっかりと紙エプロンを着用し、味わう準備はばっちりだ。

また13枚目は銀座の飲食店・一体感の美味しそうなカレー、14枚目はイチゴが乗ったパスタが続き、リサは日本のグルメを堪能した様子。そして16枚目には、SHIBUYA109に掲出されたBLACKPINKのポップアップストアの広告を自ら切り取った。

SNSでは「東京油組総本店の油そば食べてる！」「また聖地が増えた」「モンチッチ柄可愛すぎ」「東京楽しんでくれて嬉しいなあ」「卵黄トッピングのカレー美味しそう！」と反響が集まっている。

■BLACKPINKリサ、長野でのオフショットも公開

なおリサは先日、長野のスキー場でスノーボードを楽しむ様子や、ゲストハウスに宿泊した様子を公開。日本で過ごす姿を多数披露している。