「弊害が出とるw」まさかの悶絶ハプニング！ J２藤枝の槙野智章監督が話題のマテ茶を“熱々”で…ファンからは「足負傷してる」「百点満点の画像」の声

「弊害が出とるw」まさかの悶絶ハプニング！ J２藤枝の槙野智章監督が話題のマテ茶を“熱々”で…ファンからは「足負傷してる」「百点満点の画像」の声