「弊害が出とるw」まさかの悶絶ハプニング！ J２藤枝の槙野智章監督が話題のマテ茶を“熱々”で…ファンからは「足負傷してる」「百点満点の画像」の声
今季からJ２藤枝MYFCを率いる槙野智章監督の“マテ茶”が、再び脚光を浴びている。
藤枝の杉浦大輔コーチが２月25日、自身のXに「本日の槙野監督 熱いマテ茶こぼして悶絶w」と題した１枚をアップロードした。
公開された写真には、マテ茶を自身の足にこぼしてしまい、苦痛の表情を浮かべる槙野監督の姿が収められている。思わぬ“アクシデント”に、指揮官もさすがに悶絶。ピッチ脇で見せる真剣な姿とはまた違った一面が垣間見えるショットに。
この投稿にはファンも反応。「弊害が出とるw」「あらま、熱そう」「上司が槙野みたいな人だったら毎日仕事楽しいねw」「あかん、おもろい」「監督が足負傷してるの草」「ネタとして百点満点の画像」といった声が上がった。
槙野監督のマテ茶が話題となったのは、今月14日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第２節、松本山雅FC戦が発端だった。ベンチで戦況を見つめる指揮官の手もとにあったのは、スクイズボトルやペットボトルではなく、独特なフォルムのおしゃれな茶色のカップ。ストローで口に運ぶ姿が中継に映し出されると、SNS上では「何飲んでるの？」「コーヒー？」「カフェタイムですかｗ」「マテ茶飲んでない？笑」と憶測が飛び交っていた。
情熱的な振る舞いだけでなく、ドリンクチョイスでも注目を集める新指揮官。ピッチ内外で話題を振りまく槙野監督から、ますます目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】槙野監督が愛飲マテ茶でまさかの悶絶！
