淡路島の1日4組限定リゾート「THE GOAT AWAJI」で、春前の期間限定キャンペーンが実施中です。

予約受付は2月28日までで、最大50％OFFの価格でルームオンリー滞在を選べる内容になっています。

客室サウナやジェットバスを備えたプライベート空間を、通常より手に取りやすい条件で体験できるタイミングです。

THE GOAT AWAJI「アーリースプリングキャンペーン」

予約受付期間：2026年2月28日まで宿泊対象期間：2026年3月31日までルームオンリープラン利用期間：2026年3月31日まで割引率：最大50％OFF受入組数：1日4組限定所在地：兵庫県淡路市浦145

THE GOAT AWAJIは、淡路島の浦県民サンビーチ東浦地区に位置する高級宿泊リゾートです。

施設はプール付きヴィラ2棟とサウナ＆ジェットバス付きスイートルーム2室で構成され、海水浴場まで徒歩5分の立地です。

今回のキャンペーンは、素泊まりで自由に島時間を組み立てたい人に向けた、春限定の価格施策です。

客室タイプ別のキャンペーン料金目安

メインプレミアム棟3F：6名1室利用時 お一人様7,500円〜／2名1室利用時 お一人様15,000円〜メインプレミアム棟2F：6名1室利用時 お一人様8,500円〜／2名1室利用時 お一人様20,000円〜ヴィラ棟A：6名1室利用時 お一人様14,000円〜／2名1室利用時 お一人様35,000円〜ヴィラ棟B：6名1室利用時 お一人様16,000円〜／2名1室利用時 お一人様40,000円〜

全客室にリビングダイニング、専用サウナ、ジェットバスが備わっているため、滞在中は移動を減らして部屋時間を深く楽しめます。

ヴィラ棟Bは愛犬同伴にも対応し、家族旅行やグループ旅行の選択肢を広げやすい構成です。

淡路・鉄板焼レストラン「輝光」ディナーオプション

夕食オプション料金：お一人様11,000円〜主な食材：国産牛、淡路島産野菜、淡路島近海の魚介

香ばしい焼き色とミディアムレアの断面が映える鉄板焼きは、ライブ感のある食体験を求める夜に相性の良い選択肢です。

素泊まりプランでも食事は外付けで選べるため、記念日ディナーだけ追加する使い方にも向いています。

別館すし処「神の前」寿司コースオプション

夕食オプション料金：お一人様11,000円〜送迎：往復送迎あり

海老、白身、雲丹、炙り系まで彩りよく並ぶ寿司コースは、淡路近海の旬を少量多皿で味わえる構成です。

握りを一貫ずつ楽しむテンポが会話の間を作るため、ゆっくり食事をしたい滞在夜にも合わせやすい内容です。

春休み前後の淡路島は、海辺の風景と滞在体験を静かに味わいやすい時期です。

客室のプライベート性と食事オプションを組み合わせると、移動を詰め込みすぎない大人の島旅を組み立てやすくなります☆

【春の淡路島を上質に満喫する特別滞在！

THE GOAT AWAJI「アーリースプリングキャンペーン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. アーリースプリングキャンペーンの予約受付はいつまでですか？

2026年2月28日までです。

Q. 宿泊対象期間はいつまでですか？

2026年3月31日までです。

Q. 夕食オプションの価格帯はいくらですか？

鉄板焼「輝光」と別館すし処「神の前」は、どちらもお一人様11,000円からです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の淡路島を上質に満喫する特別滞在！THE GOAT AWAJI「アーリースプリングキャンペーン」 appeared first on Dtimes.