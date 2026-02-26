「アジアで４流に転落中だ」大不振の中国勢に韓国メディアがちくり。ACLEで“衝撃的な脱落”「強国タイにも抜かれた」
「狂った投資はどこへ→AFCクラブランキングでまた下落」などと見出しを打った記事を配信したのは、韓国メディア『xports news』だ。
「中国サッカーが力を失いつつある。かつて年間１兆5000億ウォンを使っていた中国スーパーリーグが、アジアで４流に転落中だ」
２月23日にアジアサッカー連盟（AFC）は、「AFC男子クラブ大会2025-26シーズン中間ランキング」を発表。トップ３はサウジアラビアが首位をキープし、２位が日本、３位が韓国だ。
トップ10まで見ていくと、４位はUAE、５位はイラン、６位はカタール、７位はタイ、８位は中国、９位はオーストラリア、10位はウズベキスタンという結果だ。
この“格付け”に同メディアは「中国が東南アジアの強国タイにも抜かれた」とし、アジアの大会における中国勢の低迷に言及する。
「今シーズン、中国の成都栄成、上海海港、上海申花はACLEで下位３チームを占め、衝撃的な脱落を経験した。成都と上海申花はわずか１勝にとどまり、上海海港は未勝利。東アジアの12クラブ中で10〜12位だった。
ACL２では北京国安が１勝しかできずにグループステージで敗退。中国勢はアジアの大会で全滅し、ポイントは確定して、タイとの格差はさらに広がる可能性がある」
タイ勢は、ACLEでブリーラム・ユナイテッドが16強に進出し、ACL２ではラチャブリ、バンコク・ユナイテッドがベスト８に駒を進めている。記事では「タイのクラブでは大々的な投資が行なわれ、外国人選手の需給がより円滑になったことも一役買った。外国人選手の出場制限を撤廃し、アジアの大会で多くの外国人選手がプレーしている」と記し、中国勢に関しては以下のように指摘する。
「2010年代の中・後期、中国ではプロサッカーで莫大な投資がなされた。数々の世界的な選手が中国に向かい、名将たちも大金を受け取って14億の大陸を訪れた。テレビの放映権料も大幅に跳ね上がったが、その投資は５〜６年も経たずに蜃気楼のように消えた」
一方で「韓国も安心はできない。タイの上昇傾向を注視する必要がある」とも。「外国人選手の保有制限を撤廃したKリーグだが、依然として秋春制への転換の検討段階にある点は、アジアの大会における継続的な準備を阻害するとも言われ、タイの追撃に影響を受ける可能性もある」と危機感を募らせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
