自治体DXの情報発信を効率化できる！情報技術開発「DAiS Signage東近江市役所導入事例資料」

自治体の情報発信を速くする実東近江市役所のデジタルサイネージ導入事例が公開されました。
2026年2月24日に公開され、滋賀県東近江市役所での運用改善ポイントをまとめた資料です。
紙ポスター運用で起きやすい伝達遅延を、クラウド管理でどう短縮したかを具体的に確認できます。
情報技術開発は、企業向けシステム開発と運用管理を手がける独立系システムインテグレーターです。
同社が提供するDAiS Signageは、デジタルサイネージの長期運用と多拠点展開を想定したクラウド型管理システムです。
今回公開された資料は、自治体窓口に近い現場で情報発信の速度と運用負担を同時に見直した導入事例になっています。
導入背景と選定時に重視されたポイント
主な導入目的：紙ポスター運用で発生する伝達遅延の解消導入方針：DX推進施策の一環として検討
東近江市役所は、掲示物の差し替えに時間がかかる従来運用を見直し、更新速度を上げる手段としてデジタル配信を選択しました。
選定時はシンプルな操作性に加え、運用に合わせたカスタマイズ開発の柔軟性が評価軸になっています。
自治体業務では担当者異動後も回せる設計が重要になるため、難しい操作を増やさない点は実運用で効く要素です。
迅速な情報周知を支えるコンテンツ配信運用
活用無料コンテンツ：2種類（天気予報・熱中症予防）配信対象情報：地元特化の最新情報・自治体の臨時情報
導入後は、地域に必要な最新情報をタイムリーに更新しやすくなり、窓口来庁時に必要情報へたどり着くまでの時間短縮が期待できます。
天気予報と熱中症予防の常設情報を組み合わせることで、季節要因に左右される生活情報も同じ配信面で整理可能です。
通常案内と生活注意喚起を並走させられる構成は、住民が日々確認する掲示媒体として扱いやすい運用形です。
運用効率と省電力を両立するカスタマイズ機能
追加機能：ディスプレイ電源オンオフ連動運用支援機能：コンテンツのスケジュール設定
導入に合わせて実装された電源連動機能により、不要な点灯時間を減らし、運用コストの抑制につながる設計になりました。
スケジュール設定を使うことで、更新頻度の高い案内を事前に編成でき、担当部署の作業集中を分散しやすくなります。
手作業の貼り替えを減らしつつ庁舎内の見た目も整えられるため、来庁者の視認性向上にも直結しやすい改善です！
テロップ機能と大規模運用実績から見る展開性
緊急配信用途：台風情報・災害情報対応業種：8業種（家電量販店・コンビニ・百貨店・カフェ・ゼネコン・医療機関・オフィスほか）創業：1968年9月
テロップ機能により、平時の案内に加えて緊急速報や期間限定告知を同一画面で切り替えられる体制を組めます。
全国47都道府県で35,000台超の稼働実績があるため、単施設運用だけでなく複数拠点への横展開を想定しやすい点も特徴です。
自治体DXの初期フェーズでは、運用を止めない設計と拡張余地の両立が鍵になります。
情報発信のスピード改善だけでなく、更新業務の平準化まで踏み込んだ事例は自治体担当者にとって比較しやすい材料です。
紙運用から段階的に移行したい部署でも、現場業務に寄せた運用像を描きやすい内容になっています☆
