ミラインクは、スマートフォンとSIMをセットで提供するMVNOサービス「ZERONEO MOBILE」の提供を開始した。回線は楽天モバイルで、料金プランは音声通話付き・通信量無制限の1プランのみ。月額基本料は6248円。

SIM単体での販売は行われず、端末購入とセットで提供される。

端末は「iPhone 16」や「Google Pixel 9」などがラインアップされており、すべて検査をクリアしたリユース品。バッテリー容量が80％以上であることを含めて、25の検査が実施されている。

機種 容量 価格 カラー iPhone 16 128GB 13万2000円 ブラック／ホワイト Google Pixel 9 128GB 10万8900円 オブシディアン／ポーセリン iPhone SE (第3世代) 64GB 4万7520円 ミッドナイト／スターライト Google Pixel 7a 128GB 4万6200円 チャコール／スノー

ZERONEO MOBILE最大の特徴は「ゼロネオ割」による端末代金の割引。基本料金から毎月2200円が60カ月にわたり割り引かれる。

機種 iPhone 16 Google Pixel 9 iPhone SE (第3世代) Google Pixel 7a 月額基本料金 6248円 端末分割払い（60回） 2200円／月 1815円／月 792円／月 770円／月 ゼロネオ割（60回） －2200円／月 毎月の支払額 6248円 5863円 4840円 4818円

端末を60回払いで購入した場合、この割引によって端末代金が実質0円となる仕組み。端末を一括購入した場合でも同様の割引が適用される。

最も高額な「iPhone 16（128GB）」（13万2000円）を購入した場合でも、60回分割の月額は2200円のため、ゼロネオ割（2200円）により相殺される。ZERONEO MOBILEを60カ月利用することで、端末代金が実質0円となる。

なお、契約の際は初期費用として契約事務手数料3300円がかかる。通話料は10秒あたり22円。支払いはクレジットカードのみ。

LINEの年齢認証やeSIMクイック転送には対応していない。