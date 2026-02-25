TUY

Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢µì²È¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¿¤Á¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÄá²¬¿÷Êª¸ì¡×³«ºÅÃæ¡¡ÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç¤ÏÎò»Ë¤¢¤ë¿÷¿Í·Á¤ò100ÂÎÅ¸¼¨¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¡Ë

¡ÖÄá²¬¿÷Êª¸ì¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢Ã×Æ»ÇîÊª´Û¤ä¾¾¥ö²¬³«º¦¾ì¤Ê¤É¡¢Äá²¬»ÔÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç¤Ïµì²È¤«¤éÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¤Ò¤Ê¿Í·Á¡¢¤ª¤è¤½100ÂÎ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÎÇ¯Âå¤ÏÍÍ¡¹¡£

¢£300Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤â¤Î¤â



¹¾¸Í»þÂå¤«¤é300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ­¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¸æÅÂ¾þ¤ê¡Ê¤´¤Æ¤ó¤«¤¶¤ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¤Ç¤â¡¢¾ë²¼Ä®¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î8ÃÊ¾þ¤ê¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ö¸¤¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸¤¤ÎºÙ¤«¤¤½ê¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤È¤­¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ª¿÷ÍÍ¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×

Äá²¬¿÷Êª¸ì¤ÎÁñÆâ¿À¼Ò¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢4·î3Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£