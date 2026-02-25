¸¤¤Ï¡Ø»ô¤¤¼ç¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©°¦¸¤¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
¸¤¤Ï200¸ì°Ê¾å¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¸¦µæ½ê¤¬2004Ç¯6·î11ÆüÉÕ¤ÎÊÆ²Ê³Ø»ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï200¸ì°Ê¾å¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¤¤Ï¡¢¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¸¤¤¸¤¼ï¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥Àー¥³¥êー¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥Àー¥³¥êー¤Ï¿Í´Ö¤Î7ºÐÄøÅÙ¤Î¸À¸ìÍý²òÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¸¤¼ï¤Ç¤â3ºÐ»ùÄøÅÙ¤Î¸À¸ìÍý²òÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¤¤¬200¸ì°Ê¾å¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÃ±¸ì¿ô¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö¾å¼ê¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°¦¸¤¤òË«¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ä°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ã±¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃ±¸ì¤¬°¦¸¤¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã±¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ
¥Ï¥ó¥¬¥êー¤Î¥¨¥È¥ô¥§¥·¥å¡¦¥í¥éー¥ó¥ÉÂç³Ø¤ÎÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ã¥Æ¥£¥é¡¦¥¢¥ó¥Ç¥£¥¯¥¹»á¤Ï¡¢2016Ç¯8·î29ÆüÉÕ¤ÇÊÆ²Ê³Ø»ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ë¡¢¸¤¤ÎÇ¾¤¬¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¼¨¤¹È¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁü¡ÊfMRI¡ËÁõÃÖ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÇ¾¤ÎÈ¿±þ¤òÄ´ºº¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁõÃÖ¤ÎÃæ¤Ç¸¤¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï13É¤¤Î¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢fMRIÁõÃÖ¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢13É¤¤Î¸¤¤Ë¡Ö»ô¤¤¼ç¤¬Ã±¸ì¤È¸À¤¤Êý¡Ê¸ýÄ´¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤¿4¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÎÏ¿²»¤òÊ¹¤«¤»¡¢Ç¾¤ÎÈ¿±þ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ï¿²»¤·¤¿4¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
①Ë«¤á¸ÀÍÕ¡Ü»¿Æ±¸ýÄ´¡Ê¹â¤á¤Î¥Èー¥ó¤ÎÀ¼¤ÇË«¤á¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡Ë
②Ë«¤á¸ÀÍÕ¡ÜÃæÎ©¸ýÄ´¡ÊÍÞÍÈ¤Î¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤ÇÏÃ¤¹¡Ë
③Ìµ°ÕÌ£¤ÊÃ±¸ì¡Ü»¿Æ±¸ýÄ´
④Ìµ°ÕÌ£¤ÊÃ±¸ì¡ÜÃæÎ©¸ýÄ´
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸¤¤ÎÇ¾¤Ï¡ÖÃ±¸ì¡×¤Ë¤Ïº¸È¾µå¤¬¡¢¡Ö¸ýÄ´¡×¤Ë¤Ï±¦È¾µå¤¬¡¢È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸¤¤ÎÇ¾¤ÎÊó½·ÎÎ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢①¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Êó½·ÎÎ°è¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ä¡Ö²÷´¶¡×¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¿À·Ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¿©»ö¡¦Êó½·¡¦²÷´¶¤Ê¤É¤òÆÀ¤¿¤È¤¤Ë³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¡¢¤Þ¤¿¾å»Ê¤¬Éô²¼¤òË«¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇË«¤á¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¿Æ¤ä¾å»Ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤äÉô²¼¤Î¿´¤ËÆÏ¤¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¸¤¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã±¸ì¤È¸ýÄ´°Ê³°¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¡¢¸¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÃ±¸ì¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¸¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¿Æ±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸¤¤Ë¤Ï¼Ò²ñÀ¤ä¶¨Ä´À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö°¤¤¤³¤È¡×¤ò³Ø½¬¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤È»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤¬»ØÀè¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤³¤È¤Ç»ëÀþ¤òÍ¶Æ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤òÁí¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð°¦¸¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Å®°¦¤Ö¤ê¤ËÊò¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¹â¤¤À¼¤Î¥Èー¥ó¤ò»È¤¤¡¢Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸ýÄ´¤äÉ½¾ð¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÏÃ¤·¤«¤±Êý¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸¦µæÏÀÊ¸¤Ê¤É¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸¤¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¼«Á³¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´¶³ÐÅª¡¦·Ð¸³Åª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¸ú²ÌÅª¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á°ìÈÌ¤Î»ô¤¤¼ç¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤Ê¤É¤Î³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¸¦µæ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤À¤ÈÊÉ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉáÃÊ°¦¸¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë»þ¤Î¸ýÄ´¤äÉ½¾ð¤ò¡¢Í¥¤·¤¯³Ú¤·¤²¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£