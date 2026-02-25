脇腹まで“ザックリ”…TWICE・モモ、大胆ハイレグ姿にファン衝撃「衣装えぐすぎ」「信じられない」

TWICEのモモが、大胆なスタイルで視線を奪った。

モモは2月24日、自身のインスタグラムを更新し、「JIMMY FALLON SHOW」とのコメントとともに写真を投稿した。

【写真】モモ、“ほぼ丸見え”のランジェリー衣装

公開された写真には、トイレや雪が降るニューヨークの街並みを背景に、ファーフード付きのクロップドジャージに脇腹まで大胆にカットが施されたハイレグボディスーツ、ローウエストのパンツを合わせたモモの姿が収められている。

大きくカットされたトップスからは引き締まったスタイルが際立ち、ヘルシーかつ色っぽい魅力を放って視線を集めた。

この投稿を見たファンからは「かわいすぎます」「目が信じられない」「どんな格好やねん」「衣装えぐすぎ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは現在、北米ツアーを開催中で2月23日（現地時間）には、アメリカ・NBCの人気トークショー『ザ・トゥナイト・ショー』に出演した。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。