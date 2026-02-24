捨てる前提で不用品を再利用するアイデアを紹介します。教えてくれるのは、元小学校家庭科教諭で、家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさん。ここでは、着古したブラジャーのパッドを使った意外な掃除術について語ります。

サイズ感、吸水性…「ブラのパッド」は掃除に便利だった

不要になったブラジャー。ただ捨てるのはもったいない！ わが家では、ブラジャーを捨てる前にパッドを取り出して掃除に活用しています。

【実際の写真】着古したブラのパッドで掃除する場所

手に持ちやすい程よい厚みと大きさ、使い古しているからか吸水性も優秀。便利すぎて捨てるのがもったいないくらいですが、ウエス感覚で汚れたらそのまま捨てられるのも魅力です。

掃除術1：窓サッシの汚れ取り

砂やホコリがたまりやすい窓のサッシ。パッドをもってレールに沿って動かすとゴミがきれいになります。軽い水気なら吸収できるので、結露で濡れているときも便利。

掃除術2：排水口のゴミ取り

乾いた状態のまま排水口のゴミを拾うときれいに取れます。厚みがあるので手が濡れないのもポイント。

掃除術3：洗面台磨き

スポンジ代わりに洗面ボウルや蛇口周りの汚れをサッとひとふき。仕上げふきにも便利です。蛇口のつけ根など小さなすき間も、小まわりがきくので落としやすいです。

掃除術4：洗濯機周りのゴミ取り

半分に折って挟んだり、角を使うと、洗濯槽の溝にフィットしてすき間の汚れもかき出せます。洗濯機の下のホコリ取りにもおすすめです。

掃除術5：キッチンの油落とし

食洗機に入れる前の食器の予洗いや、コンロ周りの油汚れ掃除も使えます。