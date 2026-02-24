ママさんが赤ちゃんを抱っこして現れたら、2匹のワンコが温かく迎えてくれて…？ワンコたちと赤ちゃんが初対面した時の感動的な光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破しています。

ワンコ2匹と赤ちゃんの初対面

TikTokアカウント「mugiore」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ムギ」くん＆カニンヘンダックスフンドの「オレオ」くんが、赤ちゃんと初めて会った時の様子です。

出産を終えて退院したママさんが現れると、2匹は大喜びで迎えてくれたそう。ママさんとの5日ぶりの再会に、すっかりハイテンションになっている姿が可愛いです。

そしてママさんが赤ちゃんを抱っこしていることに気づくと、ムギくんもオレオくんも興味津々に！2匹揃ってお顔を近づけてクンクンと匂いを嗅ぎ、「はじめまして」とご挨拶してくれたとか。

ワンコたちの優しさにほっこり

その後もムギくんとオレオくんは、ママさんにじゃれついて「おかえり！」と伝えたり、「もっとよく見せて～」と赤ちゃんのお顔を覗き込んだり、匂いを念入りにチェックしたりと大忙しだったそう。

ママさんには全力で愛情表現をするのに、赤ちゃんには気を遣ってそっと接しているところに、2匹の優しさを感じます。きっと赤ちゃんは守ってあげなくてはならない存在だということを理解しているのでしょう。ママさんも2匹の温かい対応を見て、ホッと一安心したそうですよ。

尊い光景に感動

この投稿には「優しいですね」「兄弟が出来て嬉しそう」「感動的な瞬間ですね」といったコメントが寄せられ、尊い光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ちなみに最近のムギくんとオレオくんは、赤ちゃんが泣いていたら様子を見に行くなど、お兄ちゃんらしい行動をとることが多いそうです。きっとこれからも2匹は赤ちゃんに愛情を注ぎながら、成長を見守っていてくれることでしょう。

