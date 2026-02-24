今季「初離脱」は意外に早かった……。

【侍Jインタビュー】曽谷龍平がWBC球の攻略法を公開「滑るもんなんやって。気の持ちようで結構違う」

ソフトバンクの柳田悠岐（37）が首の張りを訴え、23日の侍ジャパンとの壮行試合を欠場。22日の同戦には出場していたものの、チームの24、25日の台湾遠征にも同行しないという。

柳田はプロ通算15年で全試合出場はわずか2シーズンのみ。過去に両肩、両足、右ヒジを痛めており、すでに満身創痍だ。2024年も右太もも裏の筋損傷で52試合にしか出場できず、昨季も右すねの骨挫傷で20試合。今年のキャンプはリハビリ組として、筑後市の二軍施設でスタートしていた。

それでも「開幕に間に合えばいい」という態度は取らず、14日に本隊に合流後は毎日、全体練習後にロングティー。精力的に調整していた矢先の離脱である。

柳田は今季が7年契約の最終年。本人も「最後になるかもしれない」と話すなど、今季限りでの引退とも取れる発言をしている。それでも調整の手を緩めることはなさそうだ。

「柳田はこれでも若手時代に比べたら無理はしなくなった方。昔は多少のケガでは休まず、試合に出続けていた。本人が『今季で最後』と思い定めていたら、練習で手を抜くことはしないでしょう。それどころか、遅れを取り戻そうと必死になり、また別の箇所を……となる可能性もある。小久保監督もそんな柳田の性格を知っているので、調整にストップをかけることはしませんよ。首脳陣も柳田が今季、何十試合も出られるとは思ってないはずです」（球団OB）

最終年かもしれないのに練習もプレーも抑える……というのは、それはもう「柳田悠岐」ではないのだろう。

◇ ◇ ◇

