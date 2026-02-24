俳優の川崎麻世が23日に自身のアメブロを更新。早朝からの映画ロケのために妻・花音さんが作ってくれた愛情のこもった朝食を公開した。

【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露

この日、川崎は「今日は早朝1番手から夜中のラストまで出ずっぱりで映画のロケがある為に3時半起きだった」と報告。前日の夜は「知り合いの結婚式に参加して帰って来てから妻とまた寿司屋に行って来ました」と明かし「ほんとに俺達寿司が大好きでスシね」とつづった。

花音さんが3時半起きで作った朝食を公開

続けて「そして今朝はめっちゃ早いのに妻がちゃんとご飯を作ってくれました」と花音さんが作ってくれたという朝食の写真を公開。その経緯について「実は今朝のご飯はご近所さんの友達夫妻の奥さんが体調を崩しているので妻がご夫妻の為にご飯を作ってお届けするのに俺の分も一緒に作ってくれたものなのです」と説明し「優しさと愛情がこもった朝ご飯でした」とコメントした。

また「高知県の四万十川上流の川海苔の青さのりをご飯にかけてから醤油をかけて食べる海苔ご飯もとても香り高く美味しかった」（原文ママ）と絶賛。「何よりも3時半起きだなんて妻がいつも寝る時間に起きてご飯を作ってくれるなんてほんとに感謝してます」と改めて感謝を述べた。

最後に「では本日も映画ロケ頑張ります」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」