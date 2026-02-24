[ÀÐÀî²¹¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¶È³¦ Watch¡×]¡ÖYouTube¤«¤é³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤Ë»ê¤ëÉ¬Á³¡¢¼åÅÀ¤ò³°Éô¤ÇÊä¤¦³ÚÅ·¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀïÎ¬¤È¤Ï
¡¡YouTube¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë³ÚÅ·»Ô¾ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ëÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡YouTube¤Î¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼ÜÆ°²è¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Åê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤À¡£YouTube¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Æ°¥¿¥°ÉÕ¤±µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÀâÌÀÍó¤ËµºÜ¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢Æ°²èÆâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤ËÆÃÄê¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏYouTube¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤Ë¤ª¤±¤ëÁí»ëÄ°»þ´Ö¤Ï400²¯»þ´Ö¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á°Ç¯Èæ180¡óÁý¤ÇÁí»ëÄ°»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢YouTube¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¡ØYouTube¤ÏºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ëÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬76¡ó¤â¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡YouTube¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»ëÄ°¼Ô¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¿®Íê¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎYouTubeÈ¯¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥°¥°¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òË¬Ìä¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈÑ¤ï¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢YouTube¤È³ÚÅ·»Ô¾ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°²è»ëÄ°¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÇã¤¤Êª¤Ø°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡YouTube¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë³ÚÅ·»Ô¾ì¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤¬¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÈÇä¤ë¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Çã¤¦¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£EC¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¤¤«¤Ë½¸µÒ¤·¡¢Çä¾å¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤òÅ¹ÊÞ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡³ÚÅ·»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢IT´ë¶È¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê°ìÌÌ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤«¤é½ÐÅ¹¼Ô¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¡Ö½ÐÅ¹ÎÁ¥¼¥í±ß¡×¤Ë¤·¤¿´ë¶È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É³ÚÅ·»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¥â¥Î¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏYouTube¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¥â¥Î¤òÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¶¯¤ß¤À¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅö¡¢¶¯¤¤Æ°²è¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÏÃ±¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·ÐºÑ·÷¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ÖU-NEXT¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖARPU¡Ê°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¼ýÆþ¡Ë¤ÎÄã¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¡£3GB°Ê²¼¤Ï1078±ß¡¢»È¤¤ÊüÂê¤Ï3278±ß¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢U-NEXT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö³ÚÅ·ºÇ¶¯U-NEXT¡×¤Ç¤ÏÀÇ¹þ¤ß4268±ß¤ÇÆ°²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£·ÀÌó¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð4268±ß¤È¤¤¤¦ARPU¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢Uber¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Uber¤Î¡Ö¾è¼Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Uber Eats¤Î¡ÖÇÛÃ£¡×¤Ç¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»Üºö¤À¡£
¡¡Æ°²è¡¢¥¿¥¯¥·ー¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ê¤É¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Ï¼«¼Ò¤Ç¼å¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢³°Éô¤Î¶¯¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñー¥È¥Êー¤òÁÈ¤àÂ¦¤È¤·¤Æ¡¢³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤Ë¤¤¤ë1²¯¤òÄ¶¤¨¤ëID¡¦¥æー¥¶ー¤¬¼«¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤òÁá´ü¤Ë¹õ»ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¡£E¥³¥Þー¥¹¡¢¶âÍ»¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÄÌ¿®¡×¤¬¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤òÃÛ¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£