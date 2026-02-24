【「Logicool G PRO」有線ゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」】 過去価格：14,139円 セール価格：10,480円 【ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G733」】 過去価格：19,900円 セール価格：13,980円

【Amazon.co.jp限定】Logicool G ゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」

Amazonにて、Logicool Gのゲーミングキーボードとゲーミングヘッドセットが特別価格で販売されている。

今回、「Logicool G PRO」シリーズの有線ゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」や、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G733」などがお買い得価格でラインナップ。セール価格は「G-PKB-002LNd」が過去価格から26%オフの10,480円、「G733」が過去価格から30%オフの13,980円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】Logicool G PRO ゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」

過去価格：14,139円→セール価格：10,480円（26%オフ）

本商品は、テンキーのないコンパクトなデザインのプロフェッショナル向けのゲーミングキーボードのAmazon限定モデル。大会などの際は、ケーブルを取り外して持ち運べる着脱式ケーブルの有線キーボードとなっている。優れた性能、応答性、耐久性を実現したGXメカニカルスイッチを搭載。静かでスムーズなキーストロークのリニア（赤軸）スイッチを採用している。

【Amazon.co.jp限定】Logicool G ワイヤレス ゲーミングヘッドセット「G733」

過去価格：19,900円→セール価格：13,980円（30%オフ）

本商品は、超軽量ワイヤレスゲーミングヘッドセット「G733」のAmazon限定モデル。バッテリーは最長58時間持続可能となっている。イヤーカップには形状記憶素材を採用。機能性とデザイン性を兼ね備えている。