エントリーグレード「X」の仕様とは？

日常の足としてクルマを選ぶとき、多くの人が重視するのは価格と使い勝手のバランスではないでしょうか。

派手な装備や特別な仕様も魅力ですが、毎日の送り迎えや買い物にちょうどいい一台であることが、長く付き合ううえでは何より大切です。そうした視点で改めて注目したいのが、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」です。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ最新「シエンタX」の姿です！画像を見る（30枚以上）

シエンタは2003年の登場以来、日本の道路環境に適したコンパクトなサイズと、ミニバンならではの室内空間を両立してきたモデルです。

現行型は2022年にフルモデルチェンジを受けた3代目にあたり、角を丸めた親しみやすいデザインと実用性の高さで支持を集めています。

一般社団法人である日本自動車販売協会連合会が公表した「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2026年1月の販売台数は1万145台で2位にランクインしており、その人気ぶりがうかがえます。

2025年8月5日には一部改良が実施され、従来オプション扱いだった装備の標準化や、安全支援機能の強化が行われました。

特に予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」は全車標準装備となり、レーダークルーズコントロールには先行車の停止にあわせて自車も停止する停止保持機能が備わりました。

さらにドライバー異常時対応システムも追加され、万が一の事態への備えが強化されています。

そのほかモデリスタと共同開発したコンプリートカー「JUNO」が新たに加わったことも話題となりました。

そんなシエンタのラインナップでもっとも手頃な価格設定となるのが「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm、ホイールベースは2750mmと、都市部でも扱いやすい寸法に収まっています。

四角を基調としながらも柔らかな印象を持たせたスタイルは共通ですが、Xグレードでは15インチスチールホイールにフルキャップを組み合わせるなど、実用本位の装いとなっています。

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、ブラック、ベージュ、アーバンカーキの4色に限定され、インテリアもブラック単色です。

上位グレードで選択可能なカーキやフロマージュといった内装色は用意されていません。また、パワースライドドアは助手席側のみ標準装備で、両側電動とする設定はありません。とはいえ、ワンタッチスイッチ付きで日常使用には十分配慮されています。

装備面では、従来マニュアルエアコンだった仕様が見直され、全車にオートエアコンが標準装備となりました。

メーターはアナログ式に4.2インチマルチインフォメーションディスプレイを組み合わせ、ステアリングはウレタン仕様です。

ディスプレイオーディオはオプション扱いとなるため、購入時の選択によって総額は変動します。

「バックガイドモニター」「パノラミックビューモニター」「ブラインドスポットモニター」もオプション設定です。

パワートレインは1.5リッターの直列3気筒自然吸気エンジンにCVTを組み合わせ、駆動方式はFF（2WD）です。燃費はWLTCモードで18.3km／Lを記録しており、日常使いの経済性も確保しています。

価格（消費税込み）は207万7900円で、最上級仕様の「HYBRID Z E-Four（7人乗り）」の334万2900円と比べると、その差は126万5000円です。

豪華さや先進装備の充実度では上位グレードに譲る部分もありますが、基本性能と安全性をしっかり押さえたうえで価格を抑えている点が、このエントリーモデルの大きな魅力です。

必要なものを見極め、賢く選びたいというユーザーにとって、シエンタXは現実的で堅実な選択肢と言えるでしょう。2026年を迎えた今も、その価値は色あせていません。