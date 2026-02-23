老後の孤独を埋めるはずの趣味が、なぜムダ遣いに？ 後悔しないお金の使い方
定年後、自由な時間が増えると「何か趣味を始めたい」と考える方も多いでしょう。新しいことに挑戦するのは前向きな一歩ですが、思いつきや流行に流されて始めてしまうと、「こんなはずじゃなかった……」と後悔する結果になってしまうことも少なくありません。
今回は、実際のエピソードを通じて、趣味選びにおいて見落とされがちな「自分軸」の重要性を考えてみましょう。老後の時間を心から楽しむために、自分にとって本当に心地よい選択とは何かを見つめ直すヒントになるはずです。
ところが、いざ参加してみると現場は長年続けているベテラン勢が和気あいあいと合奏を楽しむ場。初心者に手取り足取り教えるような雰囲気はなく、講師も「そこそこ弾ける人たち」を対象に指導を進めていきます。
本当は「一から丁寧に習いたい」タイプだったA子さんですが、いざ個別指導の教室を探してみると、当然ながら自治体の会費とは桁違いの月謝がかかることが判明。「そこまでお金を払って習うのは……」と躊躇（ちゅうちょ）し、かといって独学でマスターするほどの情熱も根気もありませんでした。
結局、A子さんが求めていたのは音楽そのものよりも「安く手軽に仲間を作れる場」だったのかもしれません。目的と手段が噛み合わないまま、勢いで買った大正琴は、今やケースに入ったまま部屋の隅でホコリをかぶっています。
店に足を運ぶたびに新しい苗を買い足し、ベテラン客の「うちは30鉢」という言葉に背中を押され、気づけば1鉢3000円のブランド苗を含め10鉢にまで膨れ上がりました。勢いに任せて高価な肥料や専用道具一式も買いそろえます。その10鉢すべてを見事に咲かせたB子さんは、持ち前の「舞い上がりやすさ」で、「私には園芸の才能がある！」と確信。
やがて冬になり、バラは「休眠モード」に入ります。B子さんは教えられた通り、10鉢を丁寧に納屋へと格納しました。ここまでは完璧だったのです。
しかし、バラの世話がなくなった「冬の暇」を埋めるために始めた「フラダンス」が、彼女の運命を変えます。身体を動かす楽しさに目覚めたB子さんは、「家でじっとしているより、外に出て活動するのが大好き」なアクティブ派だったことに気づいたのです。家でもストレッチに励み、フラダンスの仲間と近くの神社や公園などへハイキングに行く計画も立て始めます。
そして春。本来なら納屋からバラを出し、芽吹きのための手入れを始めるべき時期ですが、B子さんの興味はすでに完全に外へと向いていました。ハイキングやフラダンスで充実した日々を送る彼女にとって、地道な手入れを求めるバラは、もはや「重荷」でしかありません。
納屋に格納されたまま放置された10鉢のバラは、春の光を浴びることなく無残な姿に。勢いで浪費したお金を振り返り、B子さんは自分の「軽さ」と、1つのことに固執して周りが見えなくなっていた「視野の狭さ」を、痛烈に後悔することになったのです。
例えば、自分は独学でコツコツ学ぶのが好きなのか、それとも誰かに教わりながらステップアップしていくのが向いているのか。始める前に体験や見学を通じて、自分に合った学び方を探るだけでも、無駄な出費や後悔を減らすことができます。
また、「外で人と関わることが好きか」「自宅で静かに取り組むことが好きか」といった、活動スタイルの相性も大切なポイントです。自分の根っこの性質に合った趣味は、暮らしの中に自然と溶け込み、長く続けやすくなります。
老後の「暇」は、見方を変えれば「自由に使える宝物の時間」です。その時間を無理なく、自分らしく楽しむためにこそ、「自分軸」を意識した選び方が欠かせないと言えるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
